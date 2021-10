Giorgio Chiellini a évoqué, dans un entretien avec le média DAZN, le transfert de CR7 en fin de mercato estival. Le défenseur emblématique de la Juventus de Turin n'a pas hésité à tacler le timing de ce départ pour la ville de Manchester.

"Il est parti le 28 août. Cela aurait été mieux qu'il parte plus tôt, pour qu'on puisse se préparer. On l'a payé cher. Son départ a été un choc et on l'a payé en termes de points les premiers matchs. Cela aurait été mieux qu'il parte le 1er août. On aurait eu du temps pour s'organiser. On aurait débuté le championnat mieux préparés", a expliqué Giorgio Chiellini.

Il a tout de même avoué que le départ de l'international portugais était dans les airs. "Nous sentions qu'il pouvait partir cet été. Ronaldo avait besoin de nouveaux défis. L'équipe jouait pour lui. C'était le moment où les chemins devaient se séparer. S'il était resté, il aurait évidemment été une valeur ajoutée, nous l'aurions volontiers conservé. Mais la Juve cherche à se reconstruire, rajeunir. Il est parti pour une équipe qui pense plus au présent et moins au futur", dit-il en ciblant le club mancunien.