Un dialogue de sourd. Robert Lewandowski veut divorcer, mais son conjoint refuse de signer les papiers. "Il est toujours sous contrat jusqu’en 2023", n’ont cessé de marteler les dirigeants du Bayern Munich ces dernières semaines, malgré les multiples appels publics de leur joueur.

"Quand vous avez été dans un club pendant tant d’années, que vous étiez toujours disponible pour jouer, malgré les blessures et les douleurs, que vous avez donné le meilleur de vous-même, je pense qu’il est mieux de trouver une bonne solution pour les deux parties", a par exemple lancé le buteur polonais au début du mois de juin.

Le souhait de Lewandowski est clair : rejoindre le FC Barcelone pour vivre de nouvelles émotions et raviver une flamme qui s’est éteinte, de ses propres aveux. "Nous avons discuté au sujet de ses déclarations publiques et nous devrions tous nous calmer", a répondu Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern qui persiste et signe, en oubliant probablement le passé.

(...)