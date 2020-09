Avec 61 matchs au compteur pour Malines (huit buts et trois assists) et 125 pour le Sporting de Charleroi (16 buts et 25 assists) est sans club depuis la fin de son aventure à Malines en juin dernier. A 34 ans, celui qui ne s’inquiétait pas pour son avenir au moment de la fin de l’aventure avec le KaVé Malines espère toujours retrouver de l’embauche en Belgique.

Tainmont, qui suit un programme physique spécifique et qui a gardé son poids de forme, est prêt à relever un nouveau défi et à mettre son expérience au service d’un club. Plusieurs formations, en D1A mais également D1B, se penchent actuellement sur son profil. Le joueur, lui, se dit motiver à l’idée de retrouver les terrains.