Coronavirus: la FIFA autorise les joueurs vendus cet été à terminer la saison dans leur club

Avec la crise actuelle, la fin de saison risque d'intervenir après le début du mercato. Et on le sait, des groupes de travail ont été mis en place dans les plus hautes instances pour déterminer comment le football va s'adapter à la situation. L'un des gros points d'interrogation entoure la situation contractuelle des joueurs. Les contrats se terminent en général au 30 juin et les joueurs transférés changent parfois de club dès le 1er juillet. Qu'adviendra-t-il donc des joueurs qui ont signé dans un nouveau club avant même que leur saison ne soit terminée ?



Il est ainsi, par exemple, déjà prévu que l'ailier marocain Hakim Ziyech quitte l'Ajax Amsterdam pour Chelsea le 1er juillet. Selon nos confrères néerlandais de AD, la position de la FIFA est claire: les joueurs doivent pouvoir terminer la saison en cours avec leur ancien club, même en cas de transfert prévu ou de fin de contrat programmée. C'est en tout cas ce qui ressort des discussions avec le syndicat des joueurs et l'association européenne des clubs.



Pourtant, la FIFA ne peut obliger aucun club ni aucun joueur à respecter cette logique. Les cas risquent de différer d'un pays à l'autre. Dans l'exemple Ziyech, si Chelsea, l'Ajax et le joueur sont d'accord, rien n'empêchera le Marocain de terminer la saison aux Pays-Bas, même au delà du premier juillet. Reste à savoir qui payerait son salaire (et lequel ? Celui prévu par l'ancien ou le nouveau contrat ?) et ce qu'il adviendra en cas de blessure...