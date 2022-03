Alors que le match Real Madrid-PSG se prolonge dans le dossier Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain à Paris, un troisième candidat vient s'immiscer dans la bataille, et non des moindres. Selon L'Equipe, le Barça a amorcé une approche auprès du clan Mbappé. Le quotidien, toujours bien renseigné sur l'actualité du club de la capitale, précise que le club catalan part de loin et n'est donc pas favori pour arracher le joueur le plus convoité de la planète. "Mais Kylian Mbappé n'a pas fermé la porte", précise-t-il.

Les dirigeants catalans aimeraient même organiser une rencontre entre le prodige de Bondy et Xavi, pour que le coach expose le projet sportif. Mbappé serait ouvert à la discussion, sensible à l'histoire du club blaugrana. Au moins pour écouter ce qu'on a à lui dire.

Il faudra néanmoins des arguments solides, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Mbappé semble depuis toujours promis au Real Madrid, club qu'il admire depuis son enfance. Ensuite parce que les finances catalanes ne permettront sans doute pas de taper aussi haut en matière de salaire que les autres clubs. A côté de ça, le club peut lui proposer un projet sportif intéressant, dans une équipe sans doute promise à un très bel avenir et qui vient d'écraser... le Real Madrid en championnat (0-4).



Même si le dossier s'annonce plus que complexe, si le Barça parvenait à ses fins, ce serait un fameux pied de nez à ses deux principaux concurrents: son rival historique, et celui qui n'a cessé de lui mettre des bâtons dans les roues ces dernières années (Neymar, Messi, ...).