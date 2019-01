Alors qu'il était encore à Valence en début de journée, Michy Batshuayi a quitté les bureaux du club en début de soirée après avoir mis fin à son prêt.



L'heure fatidique approchait et on redoutait de le voir rentrer à Chelsea où il aurait eu bien du mal à se faire une place entre Giroud et Higuain, fraîchement recruté. Finalement, le salut du Diable rouge est intervenu autour de 22h30, lorsque Crystal Palace lui a offert une solution de dernière minute. L'accord est rapidement intervenu entre toutes les parties et on attend désormais l'officialisation du prêt pour se réjouir pour notre compatriote.



Ce serait, par contre, une moins bonne nouvelle pour un certain Christian Benteke qui verrait débarquer un concurrent de taille.