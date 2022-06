Affirmer qu’un joueur libre ne coûte rien à son futur employeur est une erreur. Outre le salaire, il profite de sa gratuité pour toucher une belle prime à la signature. N’empêche, ce onze des joueurs étrangers libres représente de bonnes affaires. Si certains n’attendent plus que l’officialisation de leur contrat avec leurs nouvelles couleurs, d’autres sont à la recherche d’un défi. Des trentenaires (plus de la moitié de l’équipe), indésirables, peuvent encore rendre de beaux services grâce à leurs qualités et leur expérience. Thomas Strakosha (Lazio), Alessio Romagnoli, Andreas Christensen (Chelsea), Corentin Tolisso (Bayern), Christian Eriksen (Brentford) et Paulo Dybala (Juventus) auraient également eu leur place dans ce onze. Nul doute que ces onze joueurs retrouveront un challenge contrairement à certains joueurs libres de la Pro League.