L'ailier français Ousmane Dembélé, prié par le FC Barcelone de quitter le club, a répondu qu'il n'avait "pas pour habitude de céder aux chantages", jeudi dans un communiqué sur Instagram. Exaspéré par l'impasse des négociations pour prolonger son contrat, le Barça avait demandé jeudi matin à l'international français de se trouver "immédiatement" un nouveau club,

Le club catalan a tranché dans le vif, avec une vidéo de 90 secondes sur son compte Twitter en forme d'uppercut: "Nous lui avons dit, à lui et à ses agents, qu'il devait partir immédiatement", a asséné le directeur sportif Mateu Alemany. "Il nous semble évident que le joueur ne veut pas continuer à Barcelone et s'impliquer dans le futur projet du Barça (...) Nous espérons le transférer avant le 31 janvier", a lancé le dirigeant.

Le feuilleton Dembélé a pris de l'ampleur ces derniers jours, à mesure que se rétrécissait la fenêtre pour trouver un accord afin de prolonger son contrat finissant, au risque de voir l'attaquant, recruté à prix d'or en 2017 (135 M EUR environ), partir gratis en juin.

Arrivé en 2017 au Barça, celui qui a été présenté comme le successeur de Neymar n'y a jamais confirmé son immense potentiel, en raison de blessures à répétition qui ont écorné son image de future superstar. Depuis ses débuts, il n'a disputé que 129 des 248 matches de son équipe toutes compétitions confondues, a relevé le statisticien Opta.

Son club s'est résigné à vendre dès à présent le champion du monde 2018 (27 sélections avec les Bleus) pour récupérer une petite partie des 135 millions d'euros dépensés il y a quatre ans et demi pour l'attirer de Dortmund.

Dans un message posté sur son compte Instagram, le Français vide son sac.

"Depuis 4 ans, je n'ai fait que lire des choses dites à mon sujet sans prendre la peine de me justifier. Depuis 4 ans, la calomnie est fréquente. Depuis 4 ans, on parle à ma place, on ment honteusement avec pour seul but, l'intention de me nuire. Depuis 4 ans, j'ai fait le choix de ne jamais répondre, de ne jamais me justifier. Était-ce une erreur? Assurément. À compter d'aujourd'hui, cela est terminé. À compter d'aujourd'hui, je vais répondre avec sincérité et sans céder à quelconque chantage. (...) J'interdis à quiconque de faire croire que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif. J'interdis à quiconque de me prêter des intentions que je n'ai jamais eues. J'interdis à quiconque de parler à ma place, à la place de mon agent en qui j'ai une totale confiance. Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné et à la disposition de mon club, de mon coach. (...)"