Dortmund met la pression: Haaland doit se décider avant la fin février ! Mercato N. Ch. Le média allemand "Bild" affirme que le club souhaite prolonger le contrat de son attaquant. © Belga

Alors que son agent Mino Raiola a rencontré plusieurs clubs au cours des dernières semaines et que tout porte à croire qu'Erling Haaland va quitter Dortmund l'été prochain, "Bild" affirme que le BVB est prêt à faire de gros efforts pour prolonger le contrat du Norvégien.



Une énorme revalorisation salariale pourrait donc être proposée au joueur dans les prochains jours. Mais une chose est certaine: Dortmund veut être averti rapidement de la décision prise par son joueur-clé. Si possible avant la fin du mois de février. Car si Haaland s'en va, le club aura besoin de temps pour s'organiser et préparer un mercato d'été pour lequel le budget serait considérablement revu à la hausse.



Pour rappel, les clubs les plus riches de la planète ont été associés à Haaland ces dernières semaines: le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid et même un club en difficulté financière: le FC Barcelone.



Affaire à suivre...