L'ancien buteur espagnol, légende de l'Atletico, a été nommé entraîneur des U19 rojiblancos, a indiqué le club champion d'Espagne. Fernando Torres, 37 ans, a mis un terme à sa carrière de joueur en 2019. Formé à l'Atletico Madrid, 'El Nino' a débuté en équipe première des Colchoneros en 2000. Il est passé à Liverpool en 2007, devenant un des meilleurs joueurs de Premier League avec 81 buts en 142 matches pour les Reds. Torres a quitté Liverpool pour Chelsea en 2011, remportant la Ligue des champions en 2012 avec les Blues. Après un départ pour l'Italie et l'AC Milan en 2014, il était revenu à l'Atletico Madrid, avant de partir pour Sagan Tosu, au Japon, en 2018. C'est là qu'il avait rangé ses crampons.

Fernando Torres a inscrit 260 buts en 757 matches lors de sa carrière en club. En équipe nationale, son bilan est de 38 buts en 110 rencontres avec la 'Roja', avec laquelle il a été champion du monde en 2010 et champion d'Europe en 2008 et 2012. Il avait inscrit l'unique but de la finale de l'Euro 2008 face à l'Allemagne et avait aussi marqué en finale de l'Euro 2012 face à l'Italie, devenant le seul joueur à trouver le chemin des filets dans deux finales de l'Euro.