L'attaquant nigérian du Club Bruges pourrait rapporter gros, cet été. Sous contrat encore jusqu'en 2022, Emmanuel Dennis est évalué à 13,5 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais selon le Daily Mail, Arsenal pourrait lui consacrer un budget de près de 25 millions d'euros. Du moins, c'était le plan des Gunners avant de voir la concurrence s'intensifier sur ce dossier. Selon le quotidien britannique, plusieurs clubs de Premier League (Newcastle, Watford, Brighton et Sheffield United sont cités) sont intéressés et Naples suivrait de près le joueur. Dennis représente une alternative bien moins coûteuse qu'un autre Nigérian bien connu en Belgique, lui aussi suivi par Naples: Victor Osimhen (Lille).



Toujours selon le Daily Mail, Monaco et la Sampdoria aimeraient également accueillir le Brugeois, pour qui l'été s'annonce chaud !