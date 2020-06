Les Blues ne semblent pas refroidis par le Covid-19.

Auteur d'une saison correcte sans être flamboyante, Chelsea veut absolument se renforcer pour jouer les premiers rôles l'an prochain. Hakim Ziyech a déjà signé pour 40 millions tandis que la semaine dernière, la presse allemande et anglaise étaient unanimes en annonçant la signature imminente de Timo Werner pour environ 60 millions d'euros. Aujourd'hui, Sky Sports indique que les Londoniens lorgnent une autre pépite de Bundesliga avec Kai Havertz. Le média, toujours bien informé en termes de transfert, évoque des pourparlers mais aucune offre officielle n'aurait été émise par l'équipe entraînée par Frank Lampard.

A noter que les dirigeants du Bayern Leverkusen ne seraient pas contre l'idée de vendre leur élément offensif de 20 ans. Seulement, ils ne le braderont pas. Le président du club en réclamait 100 millions d'euros avant la crise du Covid-19. Forcément le coronavirus a rebattu les cartes et, toujours selon Sky Sports, Havertz pourrait s'envoler pour environ 80 millions d'euros. Depuis la reprise, le gamin de Leverkusen cartonne et vient de marquer cinq buts en quatre matchs. Officiellement milieu de terrain offensif, il évolue un peu plus haut sur l'échiquier de Peter Bosz qui le fait jouer comme faux neuf avec une belle réussite. Malheureusement pour son équipe, il a subi une blessure musculaire et ne pourra pas jouer en demi-finale de Coupe d'Allemagne. Le Real Madrid et le Bayern Munich sont également sur la balle pour l'international allemand.

Si les deux Allemands (Werner et Havertz) venaient à signer, leur équipe pourrait donner des sueurs froides aux défenses adverses. Ils remplaceraient numériquement l'ailier Willian en fin de contrat et qui ne devrait pas prolonger et un certain Michy Batshuayi qui ne veut pas revivre une année cauchemardesque comme celle écoulée.

Roman Abramovitch souhaiterait blinder l'effectif de son entraîneur qui l'a convaincu cette saison. Effectivement, alors que le club était privé de recrutement, Lampard a réussi à faire grandir des joueurs qui n'étaient pas spécialement attendus comme Mason Mount ou Tammy Abraham, le meilleur buteur du club avec treize réalisations. Actuellement quatrième, l'effectif manque cependant un peu de profondeur et sent le retour de Manchester United à trois points pour une qualification en C1 l'an prochain. Chelsea est également pratiquement éliminé de la Champions League cette saison après sa défaite contre l'intraitable Bayern Munich 0-3 à Stamford Bridge.

Chilwell, la priorité défensive

Défensivement aussi, les Blues voudraient se renforcer. Dans le viseur: Ben Chilwell. Le défenseur de Leicester dispose encore d'un contrat jusqu'en 2024. Chelsea n'est pas seul dans ce dossier compliqué. Manchester City aimerait également attirer l'arrière gauche pour remplacer le très souvent blessé Benjamin Mendy. Une chose est sûre, les Foxes, actuellement qualifiés pour la C1, ne feront absolument aucun cadeau aux Londoniens ou aux Citizens. Selon le média Telegraph, Leicester souhaite battre le record jusque là détenu par Harry Maguirre, un ancien de la maison, qui avait été cédé à Manchester United un an plus tôt pour 87 millions d'euros.

En cas d'échec, les dirigeants de Chelsea auraient également ciblé Nicolás Tagliafico. Le défenseur argentin de l'Ajax pourrait lui s'en aller contre un chèque de 25 millions d'euros. L'été sera chaud du côté de Londres...