La saga Ronaldo semble décidément interminable. Alors que ses dirigeants ont annoncé qu'il restait à la Juve et que la presse européenne l'envoie à City, une nouvelle rumeur surgit du Qatar.Khalifa Bin Hamad Al Thani, frère de l'émir (et propriétaire du PSG) a publié un montage sur Twitter où l'on y voit Lionel Messi et Cristiano Ronaldo portant le maillot du PSG. Cette photo est accompagnée d'un simple "peut-être". Si ce ne sont que des spéculations, il est intéressant de se rappeler que ce même Khalifa Bin Hamad Al Thani avait anticipé que les négociations avec Messi au PSG avançaient bien. La suite, on la connait...