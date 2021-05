La désertification d'Eupen se poursuit. Les uns après les autres, les hommes quittent le club, qui ne semble pas beaucoup avancer pour préparer la saison prochaine. Cette fois, c'est le T2 Manel Exposito qui quitte la barque des germanophones.En place depuis huit ans, l'entraîneur de 39 ans était en fin de contrat. "La KAS Eupen et son T2 Manel Exposito ne vont pas prolonger leur collaboration au delà de cette saison. Après 8 ans de collaboration la KAS Eupen et Manel Exposito ont décidé de commun accord de ne pas prolonger le contrat qui court jusqu’au 30 juin.

En tant que joueur et T2, Manel Exposito a travaillé durant 8 ans pour la KAS Eupen et a contribué au bon développement du club en Pro League. La promotion en D1 et deux demi-finales Coupe Nationale comptent parmi les succès obtenus. Manel Exposito a rejoint la KAS Eupen en tant que joueur en été 2013 et a été depuis 2015 le T2 de Jordi Condom, Claude Makelele et Beñat San José", indique le club dans un communiqué.

C'est à Seraing qu'il devrait déposer ses bagages pour à nouveau travailler avec un certain Jordi Condom, qui a été officialisé au poste de T1 des Métallos en fin de semaine dernière.

"Avec la licence UEFA Pro, Manel Exposito détient le plus haut diplôme d’entraîneur dans le football professionnel européen. Dans le domaine de l’analyse vidéo Manel Exposito a obtenu le diplôme de Senior Analyste de l’Union belge de Football.

La KAS Eupen remercie vivement Manel Exposito pour son très bon travail et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière."