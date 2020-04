Non, la Pulga ne quittera probablement pas le FC Barcelone cet été.

© Printscreen

Comme nous l'expliquions il y a quelques semaines, Lionel Messi touchera de nombreuses primes s'il va au bout de son contrat avec le FC Barcelone (2021). Il est donc très peu probable de le voir quitter le navire catalan cet été, en dépit de plusieurs rumeurs qui l'envoient à l'Inter Milan ces derniers jours.Tellement peu probable que le Ballon d'or a décidé de démentir lui-même ces rumeurs, sur Instagram. En partageant une capture d'écran des tweets de TNT Sports, un média argentin, en ajoutant des mentions "mensonge n°1", "mensonge n°2" et en écrivant, plus bas:. Le tout arboré du hashtag #FakeNews.Le mensonge n°1 concerne donc ce transfert à l'Inter cet été. Le second concerne une hypothétique somme d'argent versée par Messi à Ronaldinho, sorti de prison ce mardi. Enfin, la précision de Messi concernant Newell's vise à démentir un retour en Argentine, dans le club qui l'a formé., conclut Messi.