Xavi a du pain sur la planche au FC Barcelone. À peine débarqué en Catalogne, l'ancien milieu de terrain doit endiguer la situation sportive et financière catastrophique du club. Et l'ancien capitaine des Blaugranas n'a pas traîné pour identifier six indésirables qu'il aimerait voir quitter le club lors du mercato hivernal selon l'émission El Chiringuito.

Il s'agit des Français Clément Lenglet et Samuel Umtiti, ainsi que du gardien Neto, du très gourmand Philippe Coutinho, et des attaquants Martin Braithwaite et Luuk de Jong. Ce dernier vient à peine d'arriver au Barça et le départ de son compatriote Ronald Koeman n'est certainement pas une bonne nouvelle.

Ces départs permettraient au club d'assainir ses finances délicates et de peut-être engager un remplaçant à Sergio Aguero et Ousmane Dembélé, indisponibles de longues semaines.





Vers une interdiction de transferts ?

Sauf si la Liga décide d'interdire au club de transférer des joueurs lors du prochain mercato. Les instances du foot espagnol ont le Barça en ligne de mire. La raison ? le club n'aurait pas respecté les règles du fair-play financier. Selon la Cadena Cope, la Liga aimerait consulter les documents sur le transfert de Xavi et notamment la clause libératoire de 5 millions d'euros due à son ancien club, Al-Sadd, mais aussi le salaire et la durée du contrat du nouveau coach des Blaugranas. Des informations jugées confidentielles par le président du club Joan Laporta.

Si la Liga ne pourra pas empêcher Xavi d'entraîner le Barça, le Barça pourrait être interdit de recrutement si le club a payé 3 des 5 millions de l'indemnité due à Al-Sadd.