C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel.

Frank Lampard a été nommé entraîneur de Chelsea, dont il a été l'un des plus grands joueurs, de 2001 à 2014, en remplacement de Maurizio Sarri, parti à la Juventus de Turin, a annoncé jeudi le club anglais.

"Franck Lampard est rentré à la maison!", jubile en effet le club sur Twitter en légende d'une photo où l'ancien milieu de terrain signe son contrat.

Lampard, aujourd'hui âgé de 41 ans, a signé un contrat de trois ans avec son ancien club pour lequel il a joué treize saisons, et dont il est le meilleur buteur avec 211 réalisations.

Il avait été autorisé lundi par Derby County, le club de 2e division anglaise qu'il entraînait, à ne pas se présenter à la reprise de l'entraînement afin de pouvoir finaliser son contrat avec Chelsea. La semaine précédente, il avait reçu la permission de discuter avec les "Blues", avec lesquels il a remporté treize trophées en treize années, dont une Ligue des champions en 2012 (4-3 aux tirs au but contre le Bayern Munich).

"Je suis incroyablement fier de revenir à Chelsea comme coach principal. Tout le monde sait à quel point j'aime ce club et l'histoire que que l'on a partagée. (...) Je suis ici pour travailler dur, amener des succès au club et je suis impatient de commencer", a-t-il déclaré dans un communiqué du club londonien. La saison dernière Chelsea a terminé troisième du championnat à 26 points de Manchester City, et était finaliste de la Coupe de la Ligue (3-4 aux tirs au but contre Manchester City). Derby County était sixième en D2, puis finaliste des playoffs pour le montée contre Aston Villa (1-2).