Après une saison catastrophique, Manchester United va subir une révolution lors du prochain mercato. Avec Erik ten Hag, les Red Devils ont déjà trouvé leur nouveau coach pour remplacer Ralf Rangnick. Et si l'on en croit la presse anglaise et espagnole, le Néerlandais aimerait bien retrouver un certain Frenkie de Jong avec lui à Old Trafford la saison prochaine.

Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble à l'Ajax Amsterdam entre 2016 et 2019 avec notamment la magnifique épopée en Ligue des Champions en 2019. De Jong ne serait que le premier d'une longue série de transferts à Manchester United, notamment dans le milieu du jeu où Paul Pogba, Juan Mata et Jesse Lingard arrivent à la fin de leur contrat tandis que Nemanja Matic est poussé vers la sortie.

De l'autre côté, Barcelone, toujours en délicatesse au niveau financier, a besoin de vendre des joueurs avant de pouvoir acquérir de nouvelles recrues. Selon les médias espagnols, les Catalans devraient demander entre 70 et 80 millions d'euros à Manchester pour laisser partir le Néerlandais. De plus la revente de De Jong permettrait au Barça d'alléger sa masse salariale d'un contrat net de 11 millions d'euros, utile pour se rapprocher des exigences de la Liga en la matière.

Si le journaliste catalan Gerard Romero affirme que le transfert est sûr à 95% d'aboutir, le Telegraph se montre lui plus prudent : "United est en négociation avec Barcelone et les représentants de De Jong mais un accord est encore loin en ce moment."

Ce serait le joueur qui pourrait bloquer l'opération. De Jong, qui a toujours un contrat jusqu'en 2026 au Barça, préférerait poursuivre son séjour en Catalogne mais s'il s'avère qu'il n'a aucun avenir au Camp Nou, certaines sources indiquent qu'il préférerait un club qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui n'est pas le cas de Manchester United. Appelé à devenir l'un des hommes forts du renouveau de Barcelone sous Xavi, De Jong a été publiquement félicité par son entraîneur ces dernières semaines. Mais selon As, celui-ci aurait également émis des doutes, en interne, quant à la capacité de leadership du Néerlandais.

As annonce d'ailleurs que Xavi a déjà trouvé le remplaçant idéal de De Jong en cas de départ. Il s'agirait de l'Espagnol Carlos Soler, qui a brillé cette saison avec Valence. Comme on dit dans ces cas-là : affaire à suivre.