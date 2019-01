Le club turc veut recruter le défenseur central congolais et aurait fait une offre avoisinant les 8,5M€.



Alors que le mercato était plus que calme à Sclessin depuis son ouverture, il pourrait peut-être s'enflammer à moins de 48 heures de sa clôture. Jusqu'à présent, le Standard a résisté aux différentes offre reçues pour plusieurs joueurs dont Marin, Mpoku mais aussi Luyindama. Krasnodar avait déposé une offre ferme de 5.5M€ plus bonus, rejetée par la direction liégeoise. Comme nous le révélions le 8 décembre dernier, le Galatasaray avait placé le nom de Luyindama en haut de sa liste de recrutement.



Il avait notamment été scouté lors du match d'Europa League contre Séville lors duquel il avait brillé ce qui avait convaincu le club turc. Ces derniers jours, le Standard et le Galatasaray sont en pourparlers. Le club turc a formulé une offre ferme. Mardi soir, l'écart semblait encore trop important entre l'offre et les exigences liégeoises. Ce mercredi, les choses pourraient bien s'accélérer et Luyindama pourrait quitter Sclessin à quelques jours du Clasico de dimanche !



Dans l'entourage du joueur, on confirme que les choses s'accélèrent mais le Standard, qui attendrait les garanties bancaires du Galatasaray (une offre de 8,5M€ est évoquée) n'entend pas brader son défenseur central qui a pris énormément de valeur ces derniers mois. Le Galatasaray était limité par le fair-play financier et est en passe de vendre son défenseur brésilien Maicon au Japon pour 4 à 6M€ ce qui libérerait les fonds nécessaires pour recruter Luyindama.



En parallèle à de dossier, la direction liégeoise doit gérer celui de Uche Agbo qui souhaite partir pour obtenir du temps de jeu. Getafe et le Rayo Vallecano sont prêts à offrir un prêt avec option d'achat.