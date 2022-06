La nomination du conseiller football Luis Campos au coeur du projet parisien lance un été de travaux au PSG qui veut rebâtir autour de Kylian Mbappé, prolongé jusqu'en 2025, et peut-être de Zinédine Zidane une structure capable de remporter au plus vite la Ligue des champions.

Chantier N.1: avec quel entraîneur ?

Le jour même de l'officialisation de l'arrivée de Campos, vendredi, l'hypothèse Zinédine Zidane est repartie de plus belle, de nombreux médias affirmant qu'un accord était trouvé avec "Zizou" pour succéder à Mauricio Pochettino. Le président Nasser Al-Khelaïfi avait promis une annonce rapide au sujet de l'entraîneur, mais quelques semaines plus tard, le nom du technicien n'est toujours pas officiel.

Après l'éviction du directeur sportif Leonardo, changer de technicien apparaît comme la décision la plus logique pour le PSG qui veut remettre à plat son projet sportif. L'Argentin, recruté par Leonardo, le prédécesseur de Campos, n'a pas convaincu en une saison et demie, et son année restante de contrat ne devrait pas représenter un obstacle financier pour "NAK", déterminé à tout changer.

Hué par les supporters, "Poche" garde néanmoins un soutien en la personne de Mbappé, qui a déclaré lundi avoir "une super relation" avec lui.

Chantier N.2: le rêve Pogba

Le milieu de terrain est une faiblesse identifiée depuis plusieurs années au PSG qui n'arrive pas à trouver un binôme efficace à associer à l'Italien Marco Verratti. Luis Campos, aux qualités reconnues de recruteur, n'a pas le droit à l'erreur dans un secteur où ses prédécesseurs Antero Henrique et Leonardo ont raté leur pari, avec Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum.

Paul Pogba, qui a terminé son bail à Manchester United, est libre et attend un coup de fil de Zidane, qui a toujours été son idole, pour rejoindre le PSG, selon son entourage. Un contrat est prêt pour lui à la Juventus Turin, mais "La Pioche" ne l'a pas paraphé, espérant un signe de Paris et de ZZ, s'il devenait l'entraîneur.

Actuellement blessé, le joueur est attendu à Conakry, en Guinée, le pays de ses parents, pour une opération de bienfaisance du 20 au 22 juin et prépare la sortie d'un documentaire sur lui, le 17 juin, dans lequel il pourrait annoncer son futur club. Pogba était plus une idée de Leonardo, pas forcément de Campos, qui avait en tête un autre international français, Aurélien Tchouaméni, mais ce dernier a choisi le Real Madrid.

Chantier N.3: hiérarchies à éclaircir

"Le meilleur joueur du monde, c'est Kylian Mbappé", a lancé Nasser Al-Khelaïfi. Dans la hiérarchie, il y a un an, l'attaquant semblait derrière Lionel Messi et Neymar. Aujourd'hui, le PSG s'est rangé derrière le Français, et cela pourrait avoir des conséquences sur le rôle de l'Argentin et du Brésilien. A Luis Campos de trouver une place pour tout le monde dans un vestiaire réputé pour ses ego, ce qui a déjà joué des tours à ses prédécesseurs.

Il devra également clarifier la situation autour des gardiens Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, qui veulent rester tout en étant N.1 la saison prochaine - ce qui implique le départ de l'un des deux. "Je pense que le club fera des choix", a lancé l'Italien mi-mai dans un entretien à l'AFP. Il faudra aussi faire de la place pour de nouvelles stars, notamment en attaque où le poste d'ailier droit est disponible après le départ d'Angel Di Maria. Le nom d'Ousmane Dembélé, libre de tout contrat fin juin à Barcelone, revient souvent dans la presse.

Chantier N.4: mission dégraissage

Corollaire de la mission précédente, Campos devra dégraisser un effectif pléthorique - un point sur lequel Leonardo a failli, malgré le besoin de vendre dans une période financière difficile pour le PSG, qui a enregistré 225 M EUR de pertes sur l'exercice 2020-2021. Après le départ de Di Maria, le club pourrait vendre d'autres éléments qui jouent peu ou pas, comme les milieux Julian Draxler et Leandro Paredes ainsi que l'attaquant Mauro Icardi. Le gardien Sergio Rico, les défenseurs Abdou Diallo, Layvin Kurzawa et Colin Dagba, voire Idrissa Gueye dans l'entrejeu, pourraient aussi faire leurs valises en cas d'offre suffisante.

Mais vendre n'est pas chose facile, notamment en raison des salaires élevés à Paris sur lesquels les clubs intéressés ont du mal à s'aligner, pour des joueurs qui apprécient le cadre de vie parisien. Al-Khelaïfi l'a cependant promis, ça va changer.