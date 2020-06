On le sait : le Sporting Charleroi aimerait conserver la majorité de ses joueurs cet été, afin que la bonne dynamique dans laquelle s'est installée le club ces derniers mois perdure. Mais cela n'empêche pas certains joueurs d'attirer les convoitises. C'est le cas de Nurio.

Le latéral gauche angolais, arrivé au Sporting en 2017, a gagné en constance ces derniers mois et ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Gand est intéressé par son profil moderne et par ses services mais d'autres clubs belges et étranger sont également sur les rangs.

La présence de Joris Kayembe (capable d'évoluer comme back gauche) dans le noyau carolo depuis le mois de janvier dernier pourrait favoriser un départ de Nurio. Mais à l'heure actuelle, un transfert ne semble pas imminent.