La semaine dernière, Gareth Bale a été prêté par le Real Madrid à Tottenham. Après deux saisons moyennes, sinon médiocres, de la part du Gallois, il aura à coeur de se relancer à Londres. Pour Sky Sports, il est revenu sur son aventure madrilène. "Non je ne regrette rien" commence-t-il. "J'essaie juste de jouer au football, c'est tout ce que je peux faire. Je sais ce que je vaux et ma famille sait qui je suis. Ce sont les seules choses qui ont de la valeur pour moi. Tout ce qui est dit de moi à l'extérieur est hors de mon contrôle."

Malgré les quelques difficultés, notamment d'ordre relationnel avec Zidane, l'ancien du Real avoue avoir apprécié son expérience en Espagne. "En arrivant dans une nouvelle culture et un pays différent, j'ai dû grandir en tant que personne. J'ai également dû m'élever en tant que footballeur. Souvent, j'ai été sous une pression immense avec des gens qui me sifflaient dans les stades. J'ai appris à gérer ce genre de choses et à relativiser."

De retour en Angleterre, Bale a choisi le club qui l'a révélé avec Tottenham. L'attaquant de 31 ans espère que l'équipe fera mieux que la dernière sixième place en Premier League. "Lorsque vous arrivez dans un club, votre objectif est toujours de bien faire. Mon but est d'aider l'équipe autant que je le peux. Nous avons un grand effectif avec d'excellents joueurs."

Depuis son départ le club a bien grandi. "Effectivement, ils n'ont cessé de progresser depuis mon transfert à Madrid. Ils ont joué la finale de la C1 et ont un nouveau stade magnifique. Chaque saison, ils font de meilleurs résultats en Premier League. Je veux apporter quelque chose de plus pour que le club repousse ses limites" a-t-il expliqué.

En conférence de presse, Zinedine Zidane a décidé de ne pas réagir aux propos de son ancien joueur. "Je ne vais pas répondre sur ce qu’a dit Gareth, on lui souhaite le meilleur, pour le futur et c’est tout. On est ici, concentrés sur ce qu’on fait et c’est tout."

Les histoires d'amour finissent mal en général...