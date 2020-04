Le quotidien espagnol Marca croit connaître le plan d'attaque ambitieux du Real Madrid pour les prochaines périodes de transferts.

© Marca

Le Norvégien et le Français font la Une du journal, ce lundi. Les deux hommes font partie du plan à court et moyen terme du Real Madrid, qui sait que sa tâche sera "difficile mais pas impossible". Le Real cherche une doublure à Karim Benzema depuis l'été dernier et le moins que l'on puisse écrire, c'est que Luka Jovic n'a pas apporté beaucoup de satisfaction cette saison. Mais avec Haaland, c'est plus qu'une doublure que le Real pourrait recruter. Benzema a 32 ans et, bien qu'il soit encore au top de sa forme, il n'incarne plus l'avenir à long terme de cette équipe.A moins de 20 ans, Haaland est une vraie solution d'avenir, d'autant plus qu'il possède une clause libératoire à 75 millions d'euros, ce qui offrirait à la fois une belle plus-value à Dortmund qui l'a acheté l'hiver dernier pour 20 millions et une opportunité unique pour le Real car tout porte à croire que la valeur de l'attaquant pourrait encore exploser.Quant à Mbappé, il ne semble pas enclin à quitter Paris sur une saison biaisée par le coronavirus. D'autant plus que Neymar a des envies d'ailleurs de plus en plus grandes et que le club ne peut pas prendre le risque de perdre ses deux stars le même été. Sous contrat jusqu'en 2022, le champion du monde pourrait toutefois forcer un départ dans un an s'il ne prolonge pas son bail puisque le PSG aurait un trop grand manque à gagner à le laisser filer gratuitement en fin de contrat. Reste donc à savoir si Mbappé résistera aux pétrodollars de son club, qui risque de multiplier les propositions de revalorisation salariale pour tirer de lui une nouvelle signature.Ce plan semble d'autant plus tenir la route que l'ancien monégasque ne reste pas insensible à l'intérêt du Real et de Zidane et qu'il offre un profil complémentaire à celui d'Haaland.Affaire à suivre...