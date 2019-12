Le buteur norvégien de 19 ans du RB Salzbourg Erling Braut Haaland a été recruté par Dortmund jusqu'en juin 2024, a annoncé le Borussia dimanche.

Le transfert est estimé à 20 M EUR par Bild qui précise que le prodige, deuxième meilleur marqueur de la phase de poules de la Ligue des champions avec 8 buts, disposait d'une clause libératoire dans son contrat avec le club autrichien.

Le BVB, qui affrontera le Paris Saint-Germain en huitième de finale de C1 les 18 février et 11 mars, a réussi à attirer la pépite scandinave "malgré les nombreuses offres des meilleurs clubs de toute l'Europe", se félicite son directeur exécutif Hans-Joachim Watzke.

A 19 ans et 58 jours, Haaland est devenu en septembre le troisième plus jeune auteur d'un triplé (contre Genk) dans la compétition reine. Seules les stars Raul et Wayne Rooney avaient réussi cet exploit encore plus jeunes.

Haaland est également le premier joueur de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de C1.

"J'ai eu des discussions intensives avec la direction du club et la direction sportive, en particulier avec Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc et l'entraîneur Lucien Favre. Dès le début, j'ai absolument voulu rejoindre le club", assure Haaland.

"Le Norvégien rejoindra l'équipe le 3 janvier et se rendra au camp d'entraînement de Marbella (Espagne) le lendemain", précise le club de la Ruhr.

Les Schwarz-Gelben, quatrièmes de Bundesliga à 7 points du leader Leipzig, étaient à la recherche d'un véritable avant-centre pour épauler Paco Alcacer, inconstant et seul véritable numéro neuf de l'effectif.