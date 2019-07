Hamdi Harbaoui va continuer sa carrière au Qatar. Triple meilleur buteur de la compétition belge, l'attaquant tunisien de 34 ans a donc quitté Zulte Waregem pour parapher un contrat de deux saisons avec Al-Arabi. Le club qatari l'a annoncé mardi sur les réseaux sociaux.

Harbaoui a passé presque l'entièreté de sa carrière en Belgique. Arrivé de l'Espérance de Tunis, il a d'abord joué pour Mouscron entre janvier et juin 2008. Il a ensuite porté les couleurs du CS Visé (2008-2010), de l'OHL (2010-2011), de Lokeren (2011-2014 et 2015-2016) et du RSC Anderlecht (2016-2017). Il a également officié à deux reprises à l'étranger, d'abord au Qatar SC (2014-2015) puis à l'Udinese (2016). Ces dernières saisons, il était actif à Charleroi (2017) et Zulte Waregem (2018-2019).

Il a remporté deux Coupes de Belgique avec Lokeren (2012, 2014) et été trois fois meilleur buteur de Jupiler Pro League (2013-2014, 2017-2018 et 2018-2019), grâce notamment à 25 buts en 35 matches lors du défunt exercice.

Harbaoui disposait encore de deux ans de contrat au Essevee mais le club flandrien n'a pas pu retenir son joueur, Al-Arabi payant la clause libératoire fixée à 500.000 euros.