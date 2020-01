Recruter des jeunes prometteurs, avant de les louer pour leur permettre de grandir, c'est un peu la spécialité de la Juventus. La Vieille Dame a déjà fait le coup à Stefano Sturaro, Cristian Romero, Mattia Caldara, Ricardo Orsolini ou encore Daniele Rugani. Et plus récemment avec Dejan Kulusevski, officialisé ce jeudi pour trente-cinq millions d'euros, plus une dizaine en bonus.

C'est dire si on croit en ce joueur âgé de dix-neuf ans, soufflé à l'Inter Milan et qui réalise une première partie de saison fantastique à Parme, où il est prêté par l'Atalanta Bergame depuis l'été. Un club dont le Suédois va continuer à porter le maillot jusqu'à la fin du championnat, tout en appartenant désormais à la Juve. Un plan plutôt sage, afin de ne pas cramer un élément qui goûte enfin aux joies de la Serie A à temps plein.

(...)