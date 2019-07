Les négociations sont proches d'aboutir et le Roumain pourrait même passer ses tests vendredi. Le transfert pourrait se régler pour un montant inférieur à 10 millions d'euros.



Le 26 juin dernier, nous vous annoncions (dans cet article) que le champion de Belgique, le KRC Genk, était tout proche de rafler la mise dans le dossier du très convoité et non moins talentueux, Ianis Hagi.

Le médian de 20 ans est suivi par de grosses écuries comme Dortmund, Séville, Barcelone ou encore plus récemment le Spartak Moscou, où le médian ne voulait surtout pas aller, mais c'est bien Genk qui, comme nous l'annoncions, est en passe de boucler le deal. Désireux de faire un pas en avant dans sa carrière sans pour autant brûler les étapes, Ianis Hagi veut, et ce depuis le début, rejoindre la Pro League pour y grandir à l'instar de son compatriote et non moins ami, Razvan Marin à qui il a évidemment demandé des conseils.

À Genk, Hagi aura également l'occasion de continuer à faire grimper sa cote en disputant la Ligue des Champions, quelques mois seulement après avoir été brillant à l'Euro U21.



Selon nos informations, les négociations seraient dans leur phase finale. Si tout se passe bien, Ianis Hagi devrait arriver dans la Limbourg ce vendredi pour passer sa visite médicale et signer, dans la foulée, un contrat longue durée portant sur quatre à cinq ans.