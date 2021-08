Le monde du ballon rond est en train de vivre des jours historiques. Celui qui est considéré par certains comme le meilleur joueur de tous les temps quitte son club de toujours pour s'engager au PSG. Qu'en pensent les différents médias argentins ?

L'astre s'envole vers les étoiles

Le quotidien sportif Olé compare l'aéroport du Bourget au festival de Woodstock où la seule star sera Lionel Messi. Le journal évoque ensuite toutes les vedettes attirées dans la capitale française par Al-Khelaïfi, qui pourra désormais aligner une équipe de "galactiques".

Messi a quelque chose de spécial tout en étant spécial

Dans sa célèbre émission quotidienne F90 sur ESPN, Sebastian Vignolo met l'accent sur l'aspect normal du sextuple Ballon d'or. "Il vivra à Paris, il jouera avec les plus grandes stars, il va être en mesure de gagner la Ligue des Champions, il va vivre dans un château et sera traité comme un roi. Mais Messi aime le Barça". Le journaliste résume les années catalanes de son compatriote. "Barcelone lui a changé la vie. Il est arrivé en tant que fils de Jorge et Celia et repart comme mari d'Antonella et père de trois enfants ". Vignolo revient ensuite sur la conférence de presse donnée au Barça et met en avant la sincérité du capitaine de l'Albiceleste: "Il n'a pas préparé de discours alors que toute la planète avait les yeux sur lui. Et dire qu'il y a des présidents qui préparent tout à l'avance. Ce gamin a parlé au monde entier avec le coeur et quand tu parles avec le coeur, personne ne doit te préparer quoique ce soit. Il a parlé avec le coeur et le sentiment d'appartenance qu'il a pour le Barça".

Debout Champion

L'Association Argentine de Football (AFA) a tenu à rendre un vibrant hommage à son capitaine en postant une vidéo sur Youtube. "Debout champion. Montre au monde que ce n'est pas fini et qu'il n'y a pas mieux qu'un Argentin pour se relever d'un coup dur. Le plus incroyable c'est qu'il n'y a pas un seul Argentin qui te laissera tomber. Il y a un peuple qui t'admire et qui veut te voir heureux. Ce peuple rit et pleure avec toi. Ce peuple rêve avec toi et te connait par coeur. Cette légende argentine est toujours vivante parce que tu apprends au monde que le vrai champion, est le champion de la vie. Debout champion".