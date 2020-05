L'ancien entraîneur du Club Bruges est cité avec insistance du côté du Bosuil.

Laszlo Bölöni parti, l'Antwerp est à la recherche d'un nouveau coach. Et le Great Old pourrait avoir trouvé son bonheur chez une ancienne connaissance de notre football en la personne d'Ivan Leko. Le Croate est en contacts avancés avec les dirigeants anversois selon les médias néerlandophones. Celui qui a déjà entraîné Saint-Trond et le Club Bruges par le passé habite à un jet de pierre du Bosuil et la piste menant au Croate à toujours existé à l'Antwerp.

De plus, Ivan Leko est sans club depuis son départ de Al Ain, aux Émirats Arabes Unis en décembre dernier faute de résultats. Leko pourrait emmener avec lui Rudi Cossey et Edward Still, cité à Anderlecht, et avec lesquels il avait déjà travaillé à Bruges.

Contacté par la chaîne VTM Nieuws, l'intéressé ne dément pas l'intérêt du club anversois mais les négociations sont encore en cours : "Je n'ai, moi-même, pas encore parlé avec le club, je laisse cela à mon entourage. Ils savent que j'aspire à un nouveau projet sportif ambitieux, je suis super motivé", a-t-il déclaré, expliquant également que l'Antwerp n'est pas le seul club avec lequel il est en contact : "L'Antwerp est l'une des options, oui, mais trois à quatre clubs sont intéressés. J'espère et je pense que d'ici quelques semaines, j'aurai établi le meilleur choix à mes yeux."