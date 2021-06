Actuellement avec l'équipe nationale anglaise pour l'Euro, Jack Grealish fait plus parler de lui pour son transfert imminent vers Manchester City ces derniers jours que son temps de jeu avec les Three Lions. Les médias britanniques Daily Mail et talkSPORT annoncent tous les deux que l'attaquant d'Aston Villa va rejoindre les Skyblues pour un montant record de 116,5 millions d'euros. Selon les médias anglais, Aston Villa, qui était réticent à l'idée de laisser partir son maitre à jouer, est finalement tombé d'accord avec Manchester City.

Le passage du joueur de 25 ans deviendrait du même coup le transfert le plus cher de l'Histoire en Premier League. Il dépasserait ainsi les 105 millions d'euros dépensés par Manchester United pour recruter Paul Pogba.

Toujours selon le Daily Mail et talkSPORT, le transfert serait officialisé dès la fin de l'Euro. Malgré ce transfert (très) onéreux, les Citizens ne compteraient pas s'arrêter là dans ce mercato puisqu'ils espèrent toujours recruter l'attaquant Harry Kane, malgré ses difficultés durant l'Euro.