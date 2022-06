John Textor n'est plus inconnu du public belge depuis son investissement dans le projet du RWDM en début d'année. Egalement actionnaire de Botafogo et Crystal Palace, l'Américain investit dès à présent en Ligue 1, du côté de l'OL.

Pour le président Jean-Michel Aulas, John Textor coche toutes les cases. "Un certain nombre d'actionnaires étaient sortants. Ils ont fait en sorte d'ouvrir le jeu pour céder leur participation et trouver la meilleure solution, et pour les cédants et pour ceux qui restaient. Ca a été un grand succès, on a eu cinq ou six groupes intéressés par ces opérations. Au gré des trois mois de consultation, nous avons pu bien connaître l'ensemble des gens qui voulaient travailler avec l'OL. John coche toutes les cases. Depuis le début il souhaite s'investir en ayant une collaboration permanente avec l'équipe de direction et moi-même", rapportent nos confrères de RMC Sport.

Quatre points majeurs lors des négociations ont décidé l'OL à faire confiance à Textor. "Le premier point qui nous a rapproché était de mettre le football au coeur de notre développement futur. Faire en sorte de retrouver de l'ambition pour toutes les équipes. Le deuxième point, c'était de faire une offre qui correspondait aux vendeurs et ça a été le cas. Le troisième point était de souscrire à une augmentation de capital de 86 millions d'euros qui sera consacrée en grande partie au recrutement. Le quatrième objectif était de s'inscrire dans une relation qui a fait le succès d'OL Groupe, que je puisse rester. Depuis le début John a souhaité que je reste. Ce n'était pas une obligation absolue, mais c'était un souhait de l'ensemble des fans et aussi des équipes de direction."

© AFP



L'OL aura alors un coup à jouer lors de ce prochain mercato, grâce à la belle enveloppe débloquée par Textor. D'ailleurs l'Américain n'aime pas être résumé à sa fortune, lui qui a dédié une véritable passion au sport. "J'ai vraiment un amour sincère pour ce sport, je ne me suis jamais considéré comme investisseur, quand ce mot apparaît ça me fait bizarre. Je me considère comme un bâtisseur."

Un bâtisseur qui aura du travail sur la planche si l'on en croit ses objectifs avec l'Olympique lyonnais. "Ma première suggestion serait de prendre exemple sur les femmes. Non, je plaisante. Quand on a acheté Botafogo au Brésil, en deuxième division, il n'avait pas gagné de titres pendant plusieurs décennies. Et on a réussi à battre Flamengo l'année dernière. On veut gagner des championnats, Jean-Michel veut revenir sur le devant de la scène européenne, moi je veux gagner la Ligue des champions. J'espère qu'on va pouvoir rêver de ça."

Après cela, John Textor a clairement distingué son projet de celui qu'on pourrait retrouver dans un autre club de Ligue 1, le PSG. "Je n'aime pas les projets comme le PSG. Si on continue à faire ce que fait Jean-Michel depuis quelques années et qu'on y amène du divertissement et de la technologie on va pouvoir gagner plus d'argent qu'avec un investisseur qatari."