Jon Dahl Tomasson, 45 ans, avait quitté son poste de coach du Malmö FF en décembre dernier, après deux titres de champion de Suède et une qualification en Ligue des Champions.

A Blackburn, l'ancien attaquant de l'AC Milan remplace l'Anglais Tony Mowbray, qui était en poste depuis 2017. La saison dernière, les Rovers ont terminé à la 8e place en Championship, la D2 anglaise. Le coach danois aura pour objectif de ramener le club trois fois champion d'Angleterre (1912, 1915 et 1995) et six FA Cups en Premier League.