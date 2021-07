C'est le grand jour ! Ce jeudi, nous relançons votre feuilleton de l'été préféré : le journal du mercato. Un savant condensé de nos informations exclusives concernant le football belge et les transferts des Diables rouges mais aussi de toutes les rumeurs en provenance de l'étranger. Profitez-en pour poser toutes vos questions à nos experts dans le chat ci-dessous.

Le fil info :

Les infos du matin :

© D.R.

- Le Standard, interdit de transferts entrants. Plus de détails ici.

- Clash entre le Standard et Michel-Ange Balikwisha. Nous vous invitons à lire cet article pour connaitre tous les détails.

- Roberto Martinez devrait être sur le banc des Diables à la prochaine Coupe du monde. Plus d'informations ici.

- Qui est Sergio Gomez, la nouvelle recrue anderlechtoise ? Pour en savoir plus, cliquez ici.

© D.R.

- Tottenham a un nouveau coach. Cliquez ici pour savoir de qui il s'agit.

- Jadon Sancho à Manchester United, c'est quasi fait. Au cœur du feuilleton du dernier mercato estival, le joueur de 21 ans devrait finalement signer chez les Red Devils cet été. D'après Bild, les Mancuniens vont débourser 85 millions d'euros avec bonus. Il s'agirait alors du troisième transfert le plus cher du club après Paul Pogba (105 millions d'euros) et Harry Maguire (87 millions).

- Rafael Benitez retourne en Premier League. Cliquez ici pour connaître l'identité de son nouvel employeur.

© D.R.

- On est le 1er juillet et Lionel Messi est officiellement un joueur libre pour la première fois de sa carrière. Engagé au Barça depuis le 14 décembre 2000, alors qu'il avait 13 ans, le sextuple Ballon d'or est libre de s'engager où il le souhaite, même s'il devrait poursuivre son aventure dans son club de toujours. Pour rappel, l'Argentin est encore en lice en Copa America et affrontera l'Equateur pour une place en demi-finale dans la nuit de samedi à dimanche.

- Fin de carrière pour Borja Valero. Le joueur de 36 ans raccroche ses crampons après être passé par le Real, Villareal, l'Inter ou encore la Fiorentina.

© D.R.

- Manuel Locatelli, direction Turin ? Étincelant avec la Squadra durant cet Euro, le milieu de Sassuolo intéresse grandement la Juventus. D'après Sky Sport Italia, la Vieille Dame souhaiterait attirer le joueur en prêt durant deux ans avec option d'achat obligatoire mais Sassuolo réclamerait une vente imminente pour plus de 40 millions d'euros.

- La Fiorentina présente son nouveau coach. Il s'agit de Vincezo Italiano. L'ancien coach de la Spezia débarque après le passage express de Gennaro Gattuso.

© D.R.

- Et si Kylian Mbappé quittait le PSG à l'issue de la saison ? Rendez-vous ici pour en savoir plus.

- Achraf Hakimi au PSG, c'est imminent. Les Parisiens devraient débourser 60 millions à l'Inter pour s'offrir les services du latéral droit de 22 ans.

© D.R.

- Le Borussia Dortmund présentera son coach dans la journée. Marco Rose a rendez-vous avec la presse à 11h30. Il succède à Edin Terzic.

- Mark Van Bommel, nouveau coach de Wolfsbourg. L'ancien international néerlandais succède à Oliver Glasner.

© D.R.

- Gil Dias débarque à Benfica. L'ancien monégasque s'engage du côté de Lisbonne contre 1,5 million d'euros.