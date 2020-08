Le fil infos:

- 10H05: Jadon Sancho à Manchester United, ça sent bon. Selon les informations de The Independant, Dortmund serait prêt à laisser partir sa pépite anglaise pour la somme de 66 millions d'euros. Ce qui fait les affaires des Mancuniens, bien entendu. Le BVB espère que le transfert sera bouclé pour le 10 août prochain. United est en pôle position pour attirer Sancho.

- 09h55: Que devient Mesut Özil ? L'Allemand, qui n'a plus joué depuis le 7 mars dernier en Premier League, s'est confié au média turc Fanatik. Il a notamment expliqué dans cet entretien que le joueur et son agent cherchent une porte de sortie mais pas avant 2021. Mais le clan Özil ne ferme pas la porte à un départ en cas d'offre intéressante.

- 09h40: La Juventus, championne en titre d'Italie souhaiterait attirer Nicolo Zaniolo. La Vieille Dame va accélérer le mouvement pour proposer un deal à l'AS Roma. Bernardeschi et Romero ainsi qu'une somme d'argent seraient inclus dans la transaction, affirme Mediaset.

- 09H35: le Real Madrid piste le nouveau Varane. Et il se pourrait bien qu'il s'appelle Benoît Badiashile. Selon AS, le défenseur de Monaco est suivi de près par Zinézine Zidane. Manchester City et Pep Guardiola sont aussi dans la course.

- 09h28: Jeremy Ngakia est proche de rejoindre Watford. Le joueur de West Ham est désormais libre, comme le souligne The Guardian.

- 09h19: Un nouveau duel entre Manchester City et Liverpool va avoir lieu. Non pas pour le titre cette fois mais pour attirer que défenseur central de Séville Diego Carlos. C'est ce qu'affirme Daily Mirror. De son côté, Daily Star avance que les Reds aimeraient aussi signer Aissa Mandi, défenseur du Real Betis.