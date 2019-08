"Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.



Le fil infos

- 20h: certainement négocié en même temps que le passage de Leao à Milan, le transfert de Tiago Djalo du Milan AC vers Lille est désormais officiel. Le défenseur central portugais de 19 ans rejoint donc les Dogues jusqu'en 2024.



- 19h35: Comme il l'avait sous-entendu lors de sa signature à Norwich, Rocky Bushiri a été prêté par le promu en Premier League. Le défenseur évoluera cette saison à Blackpool, club ambitieux de League One (D3) qui vise la montée en Championship et qui offre à l'international espoir suffisamment de garanties de temps de jeu dans un cadre propice à son apprentissage du football anglais.



- 19h30: Radja Nainggolan aurait fait son choix ! Indésirable à l'Inter, l'ex-Diable rouge avait deux prétendants: la Fiorentina et Cagliari. La Gazzetta et Sky Italia affirment que le Ninja aurait une préférence pour son ancien club et s'apprête donc à rejoindre Cagliari où il sera prêté durant une saison. L'occasion pour sa famille et lui (on sait que son épouse souffre d'un cancer) de retrouver la Sardaigne, où le Belge a évolué entre 2010 et 2014.

- 19h10: Jean-Eudes Aholou quitte Monaco pour Saint-Etienne, où il est prêté pour une saison.



- 18h50: Kicker affirme que le Bayern est prêt à débourser 100 millions d'euros pour Leroy Sané (Manchester City), ce qui ferait de lui le joueur le plus cher de l'histoire de la Bundesliga.



- 17h40: Nicolas Pépé à Arsenal, c'est officiel ! L'international ivoirien rapporte 80 millions d'euros au Losc, un record tant pour le club français (Eden Hazard avait été vendu... 40 millions) que pour le club anglais, qui n'avait jamais dépensé autant...



Les infos du matin

- 17h05:à Anderlecht, c'est officiel ! Plus d'infos ici

© DH - Un nouveau gardien pour le RSCA ! Qui va devenir le nouveau concurrent de Didillon? Pour plus d'infos c'est ici !

- Victor Osimhen se rapproche fortement de Lille. Les Dogues ont vendu Nicolas Pépé à Arsenal (80 millions) tandis que Rafael Leao devrait suivre pour l'AC Milan (35 millions). Pour le remplacer, Charleroi pourrait miser sur Kaveh Rezaei. Est-ce une bonne idée? Élément de réponse ici.

- Noë Dussene a signé pour 4 ans au Standard. Pour plus d'infos, c'est ici.

- Danjuma va partir à Bournemouth. Le Club de Bruges encaisse un nouveau beau pactole de 15 millions d'euros. Pour plus d'infos, cliquez ici.

© DH - Manchester United s'est enfin décidé ! Les Red Devils vont bien payer les 90 millions d'euros réclamés par Leicester pour Harry Maguire selon Sky Sports. Grâce à ce transfert, il deviendrait le défenseur le plus cher de l'histoire devant Virgil Van Dijk qui avait rejoint Liverpool pour 85 millions d'euros.

- Naples s'insère dans le dossier Wilfried Zaha selon Sky Sports. Le club de Carlo Ancelotti a formulé une offre de 60 millions d'euros pour l'ailier ivoirien. Everton semble encore dans la course pour arracher le joueur tandis qu'Arsenal, initialement intéressé, s'est tourné vers Nicolas Pépé.

- Neal Maupay pourrait signer à Brighton. L'attaquant de Brendford a explosé l'an dernier en Championship avec 25 goals inscrits en 43 matchs. L'offre de Brighton s'élèverait à 23 millions d'euros selon Sky Sports. Ce n'est pas le seul club intéressé: Aston Villa Sheffield et West-Ham lui font également la cour.

© DH - La nouvelle blessure de Kingsley Coman hier en amical pourrait pousser le Bayern à agir sur le mercato. Le Français, qui est très souvent blessé, n'est pas assez solide sur une longue durée. Son coach, Niko Kovac, espère que "ce n’est pas si grave et qu’il sera de retour dans les prochains jours." Leroy Sane est toujours convoité par le coach du champion d'Allemagne même si le dossier s'annonce très compliqué.

- Le joueur de Mayence, Jean-Philippe Gbamin (23 ans), est très convoité. Présent à le CAN avec la Côte d'Ivoire, son prix oscillerait entre 20 et 25 millions d'euros. Everton travaillerait sur le dossier selon le Liverpool Echo.

© DH - Partira, partira pas ? Angel Correa (Atletico Madrid) est toujours plus convoité par le Milan AC. Les Rossoneri offrent plus de 40 millions d'euros dans la transaction. Cette arrivée est conditionnée au départ de André Silva vers Monaco pour 30 millions. Le Portugais avait raté sa visite médicale sur le Rocher et est pour le moment sur une voie de garage en Italie.

- Barcelone ne sait pas quoi faire de Philippe Coutinho. Les Catalans souhaitent absolument vendre leur milieu offensif mais aucun club acquéreur ne s'est manifesté selon ESPN. Ce transfert avorté entraverait fortement le retour de Neymar au Camp Nou.

- Pas de Chine pour Gareth Bale, la fenêtre de transfert chinoise s'est refermée hier. Le Gallois semble embourbé dans une situation sportive compliquée...

© DH - Naples replace le dossier Hirving Lozano au dessus de la pile. Ancelotti cherche absolument un attaquant pour se renforcer cet été. Le club italien a déjà perdu la bataille pour Nicolas Pépé (Arsenal) et semble avoir abandonné la piste menant à Mauro Icardi (Inter Milan) selon Sky Italia. Dès lors, le petit mexicain du PSV serait à nouveau ciblé. Le club aurait pris contact avec Mino Raiola, l'agent du joueur.

- L'échange entre Paulo Dybala et Romelu Lukaku "avance bien" selon Sky Sports. "Big Rom" est déjà d'accord à propos du transfert et du contrat. Il ne reste plus qu'à convaincre l'Argentin qui a l'issue du dossier entre ses mains poursuit le média anglais.

© DH - Lille va-t-il encore vendre un joueur ? Après Thiago Mendes, Youssouf Koné, Anwar El Ghazi et ceux à venir de Rafael Leão et Nicolas Pépé, Boukary Dramé pourrait être le prochain sur la liste. Pour RMC Sport, le milieu pourrait-être vendu puis reprêté chez les Dogues. Le média évoque une somme de 40 millions d'euros.

- La Gazzetta dello Sport annonce qu'Edinson Cavani n'a aucune chance de quitter le PSG. L'Inter Milan souhaitait en faire le successeur de Mauro Icardi mais les Italiens ont pris la porte pour l'Uruguayen. Le contrat d'El Matador court jusqu'en 2020 au PSG et l'attaquant sera libre de tout contrat en juin prochain.