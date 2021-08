Journal du mercato (01/08): prolongation en vue pour Messi Mercato La Rédaction Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. © Belga

Le fil info: - 11h10: Luke Shaw, buteur en finale de l'Euro face à l'Italie, pourrait être prolongé par Manchester United au cours des prochaines heures, selon le Mail on Sunday.



- 10h35: les discussions se poursuivent entre Harry Kane et Tottenham. Lié aux Spurs jusqu'en 2024, l'attaquant anglais veut toutefois rejoindre Manchester City et pourrait le réaffirmer à sa direction cette semaine, selon le Telegraph.



- 9h50: la Cadena Ser est affirmative: Lionel Messi et le FC Barcelone vont prolonger le contrat qui les lie cette semaine.



- 9h30: Boubacar Kamara, le médian défensif et défenseur central de l'Olympique de Marseille, a fait l'objet d'une offre de 14 millions d'euros de la part de Newcastle, selon L'Equipe.