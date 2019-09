Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais a fermé ses portes le 6 août dernier, ce qui a impacté tout le marché. En Belgique, France, Espagne, Italie et en Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.





Les infos de ce dimanche

- 11h30: Anderlecht pourrait enfin tenir son nouvel attaquant ! Plus d'infos ici.



- 11h20: Cyril Ngonge est prêté une saison par le FC Bruges au PSV Eindhoven, annonce le club brugeois dimanche sur son site internet. L'attaquant de 19 ans évoluera au sein de Jong PSV, l'équipe U21 du club néerlandais.



- 11h15: Maxime Gonalons devrait quitter la Roma pour Grenade, où il devrait être prêté dans les prochaines heures selon le Corriere dello Sport.



- 11h05: Alen Halilovic pourrait quitter le Standard pour Heerenveen. Mais les Rouches refusent pour l'instant l'offre du club néerlandais. Plus d'infos ici.



- 10h40: le Daily Mirror affirme que Manchester United compte prolonger Paul Pogba. Mais le joueur risque d'être exigent puisqu'il a des envies d'ailleurs...



- 10h25: Falcao est tout proche de quitter Monaco pour Galatasaray. Le club turc a d'ailleurs commencé à teaser ses supporters sur Twitter...



- 10h10: Luis Gustavo devrait quitter Marseille pour Fenerbahçe dans les prochaines heures. Il sera probablement remplacé dans l'effectif marseillais par Valentin Rongier (Nantes).



- 9h30: RMC annonce qu'Alphone Aréola a passé sa visite médicale au Real Madrid ce samedi ! Keylor Navas devrait faire le chemin inverse et rejoindre le PSG. Sergio Rico, le portier du FC Séville, pourrait également arriver comme doublure de Navas, selon L'Equipe.



- 9h: Pour rappel, tout semble désormais indiquer que Neymar restera finalement au PSG. Plus d'infos ici.