© D.R. - Erling Haaland a signé avant le début de mercato à Dortmund. Pourtant, l'attaquant norvégien aurait pu avoir une autre trajectoire... Pour plus d'infos, c'est ici.

- Genk tient son premier renfort de l'année. Kristian Thorstvedt, un milieu central de 20 ans, va être transféré du Viking Stavanger, récent champion national.

© D.R. - Xhaka vers le Herta Berlin? L'agent du joueur n'avait pas démenti la rumeur avant le début du mercato et avait annoncé que "Ecoutez, je le dis franchement : nous sommes d’accord avec le Hertha Berlin et nous voulons aller là-bas. Nous l’avons dit au boss Raul Sanllehi et au directeur sportif Edu ainsi qu’au nouvel entraîneur Mikel Arteta. Arsenal a été informé de chaque étape, le joueur et le Hertha sont clairs. Il n’est aujourd’hui question que de l’indemnité de transfert". Mais Mikel Arteta n'a pas baissé les bras dans ce dossier et souhaiterait tout mettre en oeuvre pour garder le milieu débarqué pour 45 millions d'euros en 2016.

- Le Herta est on fire en ce début de mercato. En plus de Xhaka, Tousart ou Strootman, le club de la capitale allemande a recruté Santiago Ascacibar. Le club a déclaré que "le milieu défensif arrive en provenance du VfB Stuttgart, en deuxième division, et signe un contrat à long terme avec le club de la capitale. L’international argentin de 22 ans élargit les alternatives pour l’entraîneur Jürgen Klinsmann au poste de milieu de terrain défensif."

© D.R. - Jan Vertonghen est revenu au premier plan sous José Mourinho. Pourtant, les négociations coincent pour prolonger son contrat qui se clôture en juin prochain. L'entraîneur portugais avait évoqué des relations difficiles entre le club et l'agent du Belge de 33 ans. Dès lors, l'Ajax Amsterdam serait venu aux nouvelles pour le Diable rouge selon The Telegraph. Le journal fait aussi état d'un intérêt venant d'Italie et plus précisément au Napoli. Formé au club ajacide, le défenseur y a évolué de 2007 à 2012.

- Revenu en bonne forme physique après plusieurs années de galères, Adam Lallana pourrait ne pas rester sur les bords de la Mersey. Jurgen Klopp est resté très évasif à propos de son milieu de terrain pour Skysports: " Adam sait et moi aussi je sais. Je suis heureux pour lui parce qu’il est en forme. C’est un joueur important, nous verrons bien ce qu’il va se passer dans le futur. Le plus important, c’est qu’il soit à 100%. Mais nous ne parlons pas en public de ce genre de sujet." Son contrat se termine en juin prochain.

© D.R. - Le Real Madrid souhaiterait voir grand pour l'été prochain. En effet, les Madrilènes espèrent arracher... Sadio Mané selon Le10sport. Cependant, cette information est à prendre avec des pincettes tant l'histoire d'amour entre le Sénégalais et Liverpool semble solide. Prudence donc...

© D.R. - Pogback à la Juve? Le Français serait dans les petits papiers du club transalpin pour cet hiver. Et ce n'est pas Mino Raiola qui dira le contraire. Le célèbre agent de Paul Pogba avait déclaré hier: "Aujourd’hui, je n’amènerais personne à Manchester United. Les dirigeants seraient capable de ruiner Maradona, Pelé ou Maldini. Paul a besoin d’une équipe et d’un club comme la Juventus." Selon Calcio Mercato, la Juve devrait pousser pour tenter d'arracher le transfert de la pioche.

- La nouvelle pépite Dejan Kulusevski va débarquer à la Juventus de Turin. Le joueur de 19 ans est prêté par l'Atalanta à Parme et a littéralement explosé cette saison. Avec quatre buts et sept passes décisives en 17 matchs. La Juve va débourser 35 millions d'euros plus neuf de bonus pour l'ailier droit suédois.

- Sky Italia annonce que l'Inter Milan tiendrait la corde pour transférer Christian Eriksen. Le contrat du Danois se termine dans six mois et il s'agit d'une des dernières occasions pour engranger un peu de cash pour les Spurs. De son côté, les Nerazzurri réaliserait l'un des gros coups de ce mercato.



© D.R. - Neymar sur le départ épisode 64? Mundo Deportivo et Sport en ont fait leur une ce matin. Selon ces journaux, Neymar devrait plier bagages dès cet été pour une somme record. Ils annoncent que le club privilégié serait encore et toujours le FC Barcelone. Rêve ou réalité? La donne pourrait bien changer en fonction des performances de son club en Ligue des Champions.

© D.R. - Weigl va s'engager à Benfica après avoir réussi la traditionnelle visite médicale. Les Portugais vont débourser 20 millions d'euros pour le transfert de cet ancien grand espoir aujourd'hui âgé de 24 ans.



- Vous souvenez-vous du terrible Hulk? L'ancien joueur de Porto et Du Zenit pourrait plier bagages à la fin de la saison. L'attaquant brésilien a déclaré: "2020, c’est ma dernière année de contrat avec Shanghai, mais j’ai un an en option. Je veux faire la meilleure saison possible au club, collectivement et individuellement." L'attaquant à la frappe de mule du gauche ne serait donc pas contre de rester une année de plus avec le Shanghai SIPG.