Le fil info:

Voici notre premier journal du mercato de cet hiver ! C'est reparti pour un mois de transferts sur la planète foot, forcément impactée par la crise sanitaire. Toutefois, on peut s'attendre à voir plusieurs stars internationales déménager cette année. On en saura plus le 1er février à minuit, date de clôture de cette fenêtre hivernale dans les principales nations du foot.- 11h15:(Lille) intéresse Liverpool, six mois à peine après son arrivée chez les Dogues ! Le Losc avait investi 8 millions d'euros dans le défenseur central néerlandais et son excellent début de saison pourrait démultiplier son prix. Le Daily Express s'attend à voir les Reds formuler une offre dès cet hiver. Et vu que les finances de Lille ne sont pas au beau fixe, un transfert n'est pas à exclure.- 10h50:est arrivé à Paris ce vendredi. L'Argentin signera avec le PSG durant ce week-end pour être prêt pour la reprise des entrainements, ce dimanche.- 10h00: "au Real, c'est imminent", annonce le journal espagnol Marca sur sa Une ce samedi. Le défenseur autrichien du Bayern Munich est en froid avec sa direction à six mois de la fin de son contrat. Un contrat de quatre ans pour 40 millions d'euros (10 millions annuels) l'attendrait dans la capitale espagnole. Mais le Real a un autre dossier chaud à gérer en défense: celui de la prolongation de contrat de Sergio Ramos. Une chose est certaine, l'arrivée d'Alaba ferait du bien au groupe de Zidane puisque le joueur est capable d'évoluer à tous les postes défensifs, y compris celui de milieu récupérateur.- 9h45: cela pourrait bouger du côté des attaquants de pointe de la Ligue 1. Le PSG patauge dans les négociations de prolongation de contrats de ses deux stars:et. Les deux hommes seront libres en juin 2022 et si aucun accord n'intervient rapidement, le club risque de se résoudre à les vendre cet été pour récupérer une partie de l'investissement réalisé... Dans le cas de Mbappé, nos confrères de L'Equipe rapportent ce samedi que Liverpool, discret jusqu'ici, tentera probablement sa chance pour concurrencer le Real Madrid sur ce dossier. De son côté, Marseille cherche toujours la perle rare et ciblerait, sur une voie de garage à Naples, mais aussi(Montpellier). Enfin, Lyon fait tout pour conserver, à l'image du président Jean-Michel Aulas qui redoute de voir le Néerlandais partir au FC Barcelone à six mois de la fin de son contrat.- 9h40: Manchester City rêve d'attirer! C'est la grosse rumeur qui agite la presse britannique depuis deux jours et une offre de plus de cent millions d'euros serait en préparation pour l'attaquant de Tottenham. Il faut dire que Pep Guardiola n'a pas encore trouvé la bonne formule à la pointe de son attaque, cette saison, entre les blessures d'Aguero et la petite forme de Gabriel Jesus.- 9h30: le Daily Mail assure que ninine quitteront Tottenham cet hiver. Pourtant, il se murmurait déjà que Mauricio Pochettino, le futur entraîneur du PSG, aurait aimé s'appuyer sur eux à Paris.- 9h30:a été officiellement nommé entraîneur du Shanghai SIPG ce 1er janvier. Le club chinois a annoncé vendredi la venue du Croate qui était en poste à l’Antwerp. Sur le banc du champion de Chine 2018, Leko succède au Portugais Vitor Pereira. Le Brésilien Oscar ainsi que l’Autrichien Marko Arnautovic sont ses principaux joueurs alors que le Brésilien Hulk a lui quitté le club début décembre.- 9h30:retrouve la D1A. Le milieu de terrain de 32 ans passe de Westerlo (D1B) à Saint-Trond. L’ancien joueur d’Eupen et du Standard évoluait en Campine depuis février 2019. Il s’était relancé après une aventure avortée au FC Pafos, à Chypre. Il a passé ses tests médicaux mercredi et rejoindra les Canaris, qui restent sur trois victoires de rang sous les ordres de leur nouvel entraîneur Peter Maes, la semaine prochaine.