Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Le fil info :

Les infos du matin :

© D.R. - Anthony Vanden Borre s'entraîne toujours à Anderlecht. L'ancien Diable rouge n'a plus de contrat avec le Sporting mais reste pour l'instant à Neerpede. Il espère toujours convaincre la direction de lui offrir un nouveau contrat.



- Ognjen Vranjes pourrait rester à Anderlecht. Après la fin de son prêt à l’AEK Athènes (qui aurait aimé le conserver mais n’a pas trouvé d’accord avec le RSCA), le défenseur bosnien de 30 ans pourrait recevoir une nouvelle chance au Sporting, malgré plusieurs incidents ces derniers mois. C’était l’objet de la discussion de mercredi midi avec Kompany. Frankie Vercauteren est également passé saluer Vranjes, qui était visiblement d’excellente humeur.

© D.R. - Pierre-Emerick Aubameyang reste flou concernant son avenir. Après la victoire d'Arsenal contre Norwich hier, le Gabonais est resté évasif concernant une possible prolongation de son contrat chez les Gunners : "Je sais que les fans veulent que je signe et je suis vraiment heureux que Bukayo Saka l'ait fait, maintenant nous allons voir. Nous allons parler avec le club et voir ce qui se passe, mais avant tout, je suis vraiment concentré sur les matchs à venir jusqu'à la fin de la saison, donc nous verrons.". Le meilleur buteur d'Arsenal n'a plus qu'un an de contrat et est donc au centre de toutes les attentions.

- Selon Sky Sports, Arsenal et l'Atlético Madrid sont en contact pour le transfert de Thomas Partey mais les Gunners n'arrivent pour l'instant pas à réunir les 50 millions d'euros nécessaires pour payer la clause libératoire du médian ghanéen.

© D.R. - Le clan Griezmann va discuter avec Barcelone. Selon Le Parisien, l'agent du joueur, qui est également sa sœur, devrait rencontrer les dirigeants blaugrana pour discuter de la situation difficile du joueur.



- Et si Neymar revenait au Barça ? Selon le quotidien As, le Brésilien aurait un accord avec le PSG qui laisserait la porte ouverte à un retour du Brésilien en Espagne si les Blaugrana souhaitaient le rapatrier. Reste à voir désormais si le club catalan veut le faire revenir et s'il en a les moyens.

© D.R. - La Fiorentina rêve d'Unaï Emery pour la prochaine saison selon Nicolò Schira. Les premiers contacts ont commencé ces derniers jours entre le club italien et l'entraîneur basque.



- Alexis Saelemaekers s'engage définitivement avec l'AC Milan. Le club lombard a officialisé avoir levé l'option d'achat du Diablotin.

© D.R. - Leroy Sané est bien arrivé à Munich. À un an de la fin de son contrat avec Manchester City, l'international allemand va s'engager très prochainement avec le Bayern Munich.