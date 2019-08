Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

C'est le marché de tous les records en Belgique !

Van Crombrugge a signé hier en faveur des Mauves pour 2.25 millions d'euros. Cette arrivée n'est pas sans conséquence pour Roef, Didillon et Boeckx...

Toujours à Anderlecht, le RSCA suivrait plusieurs pistes pour son attaquant de pointe.

- Comme nous vous l'expliquions hier, Noé Dussenne arrive au Standard pour 800.000 euros. Cette arrivée risque d'entraîner le départ d'Axel Lavalée. Le défenseur de 21 ans recule encore dans la hiérarchie et ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Il entre dans sa dernière année de contrat et selon nos sources, Charleroi serait intéressé par le défenseur central de 21 ans. Parti en prêt au Pays-Bas l'an dernier, plusieurs formations bataves se seraient également renseignées.

- Le gardien de Charleroi, Rémi Riou, intéresse plusieurs clubs. Dans l'ombre de Penneteau depuis son transfert l'an dernier, il serait pisté par Montpellier qui cherche un remplaçant à Benjamin Lecompte parti à Monaco. Si ce transfert se concrétise, Parfait Mandanda pourrait reprendre le collier du numéro deux.

© DR - Dejan Lovren pourrait quitter Liverpool pour une somme comprise entre 12 et 13 millions d'euros selon le Mirror. Le défenseur croate n'est plus titulaire depuis l'arrivée de Van Dijk, la confirmation Matip et l'éclosion Joe Gomez. Dès lors, il pourrait considérer un départ vers l'AS Roma qui piste le joueur. Il a l'avantage d'être beaucoup moins cher que Toby Alderweireld.

- Manchester United n'est pas seul sur Bruno Fernandes. Le milieu de terrain serait également convoité par Tottenham selon l'Evening Standard.

- City est revenu à la charge pour Joao Cancelo selon The Telegraph. Le latéral portugais de la Juventus pourrait partir d'Italie pour 60 millions d'euros.

© DR - Le Bayern Munich aurait soumis une offre de 80 millions d'euros pour Leroy Sane. Selon Metro, Manchester City a refusé cette offre pour l'ailier de 23 ans. Le Telegraph annonce que City veut 150 millions d'euros pour l'Allemand qui possède un contrat jusqu'en 2021.



© DR - Selon Mundo Deportivo, tout est bouclé pour Lo Celso ! Le milieu de terrain du Betis partirait à Tottenham pour 60 millions d'euros. Un contrat de 5 ans attendrait l'international argentin.



- James Rodriguez souhaite absolument rencontrer con coach au Real Madrid. L'objectif de cette rencontre serait de faire le point sur l'avenir du Colombien qui semble retenu par les dirigeants Merengues. Le meneur de jeu pourrait s'imaginer rester s'il avait une place importante au sein de l'effectif de la Casa Blanca selon ESPN.

© DR - Goal, par l'intermédiaire de son journaliste Romeo Agresti, annonce que Romelu Lukaku serait d'accord avec la Vieille Dame sur un salaire de 9 millions d'euros net par saison. Il ne manquerait "plus que" l'accord de Paulo Dybala avec Manchester United pour clôturer le deal. Selon Sky Sports, l'attaquant Argentin ne doit pas se présenter à l'entraînement avant le 5 août. Cela pourrait lui laisser le temps de négocier pour son départ.

- Icardi, la Juventus sinon rien ! Alors que la Vieille Dame se dirige clairement vers l'option Lukaku, Mauro Icardi espère toujours un geste des Turinois. Si la Juve venait à ne pas bouger, l'Argentin resterait à l'Inter jusqu'à la fin de son contrat en 2021 selon la Gazzetta dello Sport.

© DR - François Kamano pourrait quitter Bordeaux pour... Liverpool. Selon The Sun, les Reds aimeraient faire de lui une doublure pour Salah et Mané. Le club girondin demande 22 millions d'euros pour l'ailier de 23 ans.



- Vahid Halilodzic et le FC Nantes, clap de fin. L’entraîneur ne supportait plus l'ambiance délétère provoqué par le mercato chaotique des Canaris. C'est Stéphane Ziani, en charge des U19, pourrait succéder à l'entraîneur franco/serbe.

- L'ASSE enregistre le prêt de Jean-Eudes Aholou (Monaco). Le milieu ivoirien n'est jamais parvenu à digérer son transfert de Strasbourg à Monaco pour 14 millions l'an dernier. Le club du Forez va tenter de relancer le milieu défensif de 24 ans.