Le fil info:

- 12h: au quotidien espagnol Sport, Josep Maria Bartomeu a reconnu que le FC Barcelone ne ferait "aucune tentative" pour attirercet été. Le président du club a notamment expliqué que "dans la situation actuelle, c'est irréalisable. Le PSG ne veut pas non plus le vendre, ce qui est normal puisque c'est l'un des meilleurs joueurs du monde." Bartomeu a confirmé que "de gros efforts" avaient été faits l'été dernier mais que cette fois-ci, son club n'essayerait même pas. Le contrat de Neymar à Paris prend fin en 2022. Son prix pourrait donc baisser dans les prochains mois. A condition bien sûr qu'il ne prolonge pas.- 11h50: selon le Daily Star, Chelsea intensifierait ses efforts pour attirer, le gardien de Burnley.- 11h45: le quotidien catalan La Vanguardia annonce que(Inter Milan) devra attendre que le FC Barcelone dégraisse son effectif pour le faire venir en Catalogne. Rakitic (voir ci-dessous), Dembélé, Umtiti et Coutinho font notamment partie des joueurs placés sur la liste des transferts.- 11h20: selon le Sun,serait le remplaçant tout trouvé de Wilfried Zaha à Crystal Palace. Une perspective que devrait apprécier l'ancien rennais, lui qui vient d'être relégué avec Watford. De son côté, le Daily Star écrit que le plan A se nomme plutôt. Affaire à suivre...- 11h10: Sky Italia annonce queest suivi de près par le Milan AC. Le back droit ivoirien était de nouveau titulaire avec Tottenham, ces derniers mois. Les Spurs pourraient donc se montrer réticents à le laisser filer.- 10h40:devrait rester à Monaco, selon L'Equipe. C'est en tout cas ce que la direction du club a assuré à nos confrères. Le PSG et le Bayern Munich sont notamment intéressés par l'attaquant.- 10h35: le Mundo Deportivo annonce qu'Ivan Rakitic pourrait retourner au FC Séville dès cet été. Le contrat du Croate avec le Barça se termine dans un an et les Catalans sont prêts à le laisser partir à moindre frais. L'affaire pourrait se régler autour de... 10 millions d'euros, à peine !- 10h15: le Standard et le Club Regatas Vasco de Gama finalisent un deal à hauteur de 1,5 million d'euros pour- 9h40: La Provence annonce que(Atlético Madrid) intéresse l'Olympique de Marseille. Le back gauche brésilien a été prêté à trois reprises par les Colchoneros. La Ligue 1 pourrait lui permettre de faire ses armes en Europe.- 9h30: Nous l'avons appris ce samedi soir: Edmilson Junior a prolongé son contrat, au Qatar . De quoi mettre fin aux rumeurs de retour en Belgique.