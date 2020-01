Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

Le fil infos:

Les infos du matin:

© D.R. - L'opération dégraissage a commencé à Anderlecht. En effet, Alexandru Chipciu est proche d'un départ vers la Turquie. Le club turc de Gaziantepspor (9e en D1) est en pôle et espère voir le Roumain débarquer le 5 janvier en stage. Toujours au rayon départ, Knowledge Musona devrait résilier son contrat . Celui qui n'a toujours pas joué une seule minute cette saison est suivi par des clubs sud-africains comme Marmelodi Sundowns. Adrien Trebel est lui plus que jamais en route vers Al Shabab en prêt.

- Clap de fin pour deux clubs men qui risquent de manquer en bord de Meuse. Plus d'infos, ici...

© D.R. - Chelsea insiste pour Moussa Dembélé. Le très sérieux Sky Sports affirme que les Blues ont offert un peu moins de 40 millions d'euros à l'OL pour s'attacher les services du Français. Si ce départ est acté, cela pourrait s'avérer être une catastrophe pour Lyon qui est déjà bien dépeuplé devant avec la perte de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaide sur blessure.

- Manchester United a impérativement besoin de renfort. Parfois brillant, parfois médiocre, l'effectif des Red Devils manque clairement d'homogénéité. Pour tenter d'apporter de la stabilité, The Independant pense que les dirigeants aimeraient se renforcer avec Jack Grealish et/ou James Maddison. Peu probable que ces deux clubs acceptent de se séparer de leurs pièces maîtresses en hiver.

- Tottenham ne serait pas seul sur Thomas Lemar. En effet, un duel 100% londonien pourrait avoir lieu pour l'ailier. Arsenal serait rentré dans la danse pour tenter d'arracher sa signature. Le Français n'est plus en odeur de sainteté à l'Atlético de Madrid, qui aimerait faire de la place d'un point de vue salarial à Edinson Cavani ou un autre attaquant.

© D.R. - Paco Alcácer souhaite quitter le Borussia Dortmund dès cet hiver. Selon Sky Germany, l'Angleterre serait l'option privilégiée par l'Espagnol. Déjà très peu en vue lors de cette première partie de saison, son avenir s'est encore obscurci avec l'arrivée de Haaland en provenance de Salzbourg.

© D.R. - Le Real Madrid s'intéresse à un Portugais de Wolverhampton. Rúben Neves est considéré en PL comme une valeur sûre du championnat. Souvent convoité par Manchester City par le passé, Don Balon annonce que la Casa Blanca aurait noté son nom dans ses petits papiers. Le milieu de 22 ans est évalué entre 50 à 60 millions d'euros.

- L'Espanyol Barcelone serait à deux doigts de recruter Samuel Castillejo de l'AC Milan. L'Espagnol arrivé pour 21 millions d'euros en 2018 a très peu joué cette saison et souhaiterait plier bagages. Le club catalan n'est pas le seul sur la balle. L'Atlético réfléchirait aussi à rapatrier l'ailier de 24 ans.

© D.R. - La préférence de Christian Eriksen se situe bel et bien en Italie. Du moins, c'est ce qu'affirme la Gazzetta dello Sport ce matin. Seul hic: le salaire du joueur. Le Danois souhaiterait obtenir les meilleurs émoluments de l'équipe soit plus de 7.5 et 1.5 de bonus que touche Romelu Lukaku.

- Incroyable mais vrai: Chris Smalling a réussi à se relancer à l'AS Roma. Le défenseur, qui était en perdition à Manchester, aimerait rester plus longtemps dans le club de la Louve selon la Gazzetta dello Sport. Le club de la ville éternelle dispose d'une option d'achat de 15 briques, mais aimerait descendre ce prix. Dans le rayon des départs, l'AS Roma espère celui de Nikola Kalinic pour ouvrir les portes à Mariano Diaz.

© D.R. - Trois pépites de Lille seraient dans le viseur du grand Real Madrid d'après Marca. En effet, Victor Osimhen (ex-Charleroi, 21 ans), Boubakary Soumaré (20 ans) et Gabriel (22 ans) auraient tapé dans l’œil des recruteur ibériques. Peu de chance cependant de les voir quitter le navire cet hiver, mais des départs sont à prévoir lors du prochain mercato hivernal.