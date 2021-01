Journal du mercato (03/01): un club allemand s'intéresse à Divock Origi Mercato N. Ch. Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. © Belga

Le fil info:



- 10h25: et si Divock Origi tentait sa chance en Bundesliga ? L'attaquant de Liverpool devrait partir à la recherche de temps de jeu, cet hiver, et le média allemand Lampertheimer Zeitung le cite dans une liste de cibles potentielles de l'Eintracht Francfort, qui cherche à remplacer Bas Dost (parti à Bruges). Un autre Diable rouge passé par Genk avait quitté la Premier League pour éclore en Bundesliga: un certain Kevin De Bruyne.



- 10h00: le journal britannique The Telegraph assure que le défenseur d'Arsenal Rob Holding va prolonger son contrat. Le vice-capitaine du club est l'une des rares satisfactions de la saison des Gunners...



- 9h45: Le site 90min reprend la saga " Sancho à Manchester United". Le médian offensif de Dortmund est ciblé depuis longtemps par ManU, qui s'est heurté face à un mur jaune jusqu'ici. Mais la crise et la baisse de forme du joueur pourraient faire baisser son prix sous les 100 millions d'euros.