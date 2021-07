Le fil info :

10h59 : Joan Laporta s'est montré optimiste quant aux chances du Barça de récupérer LIonel Messi. Pour rappel, l'Argentin est libre de tout contrat depuis le 1er juillet et la fin de son bail avec le FC Barcelone. Interrogé par Deportes Cuatro, le président du Barça s'est montré optimiste : "Messi ? Cela progresse. Il veut rester et nous voulons qu'il reste", a déclaré Laporta, "nous sommes en train de trouver la meilleure formule."

10h38 : Le Nieuwblad annonce que l'international espoir belge Mike Trésor (22 ans) est sur le point de signer à Genk. L'attaquant appartenant à Willem II doit encore passer sa visite médicale avant l'officialisation du transfert mais Genk a déjà conclu un accord avec le joueur et le club.

10h26 : Le jeune défenseur Ben White attise les convoitises des clubs de Premier League. Si Arsenal semblait tenir la corde, Everton tenterait de doubler le club londonien selon le Daily Mail. Les Toffees seraient entrés en contact avec les dirigeants de Brighton pour le transfert du joueur du 23 ans et serait prêt à offrir environ 58 millions d'euros plus 8 millions en bonus. Une offre supérieure à celle d'Arsenal (environ 50 millions d'euros plus 5 en bonus).

10h22 : Le PSG serait prêt à inclure Pablo Sarabia dans le deal pour recruter Joaquin Correa, l'attaquant de la Lazio Rome d'après Il Messaggero. La nouvelle proposition des dirigeants parisiens serait de l'ordre de 10 à 12 millions d'euros plus l'ailier espagnol pour convaincre le club italien de laisser partir son Argentin.

10h18 : Déjà un troisième transfert entrant à Marseille. Après Konrad de la Fuente et Gerson, le club phocéen a annoncé l'arrivée de Leonardo Balerdi pour 5 ans. Les supporters marseillais connaissent bien le défenseur argentin puisqu'il avait été prêté par le Borussia Dortmund à l'OM la saison dernière.

10h14 : Le KV Ostende a recruté l'attaquant Mickaël Biron (23 ans) appartenant à Nancy. Mais le Martiniquais restera en prêt dans le club de Ligue 2 la saison prochaine. Il avait inscrit 12 buts en 31 matchs avec Nancy la saison dernière.

10h13 : Matej Mitrovic a prolongé son contrat jusqu'en 2024 avec le Club Bruges. Le défenseur croate de 27 ans porte le maillot brugeois depuis 2018 où il était arrivé sur base d'un prêt du Besiktas.

10h10 : Trois joueurs sont actuellement en test à Mouscron et font partie du groupe pour le premier match de préparation contre Aalbke (P3C) dont deux anciennes connaissances du championnat de Belgique. Plus d'infos ici. Pour rappel, nous vous annoncions ce vendredi que l'ancien gardien mouscronnois Hervé Koffi devrait s'engager avec Charleroi.

10h04 : Toby Alderweireld (32 ans) a fait savoir qu’il était possible de le voir quitter Tottenham cet été. Selon The Athletic, les Spurs ne s’opposeront pas à un départ de leur défenseur si un club met le bon prix sur la table. Tottenham est déjà sur plusieurs pistes pour le remplacer, notamment Koundé (Séville), Andersen (Fulham), Tomiyasu (Bologne) ou encore Skiniar (Inter). La destination d’Alderweireld n’est pas encore connue mais on le cite en Italie, en Espagne et pourquoi pas à l’Ajax, son ancien club. Il semble être encore trop tôt pour parler d’un retour en Belgique même si certains évoquent un intérêt de l’Antwerp.

9h57 : Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, Antoine Bernier a prolongé à Seraing.

9h53 : C'est confirmé depuis ce vendredi : le Standard voit partir l'Uruguayen Felipe Avenatti en prêt du côté de l'Union Saint-Gilloise. Ce dernier tentera de relancer sa carrière dans la capitale après l'échec de son prêt à l'Antwerp l'an dernier.

9h47 : Leicester a officialise l'arrivée du milieu de terrain Boubakary Soumaré. Le Français qui a été champion avec Lille cette saison a signé un contrat jusqu'en 2026 avec les Foxes.