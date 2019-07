Le fil infos

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.

Les infos du matin

Anderlecht pourrait toucher un fameux pactole grâce à Tielemans, Lukaku et Praet.

- Vlap arrive pour huit millions. Nous vous l’annoncions dans notre édition de lundi : la direction d’Anderlecht espérait finaliser le transfert de Michel Vlap pendant cette semaine de stage aux Pays-Bas. C’est quasi fait : Heerenveen et le RSCA ont trouvé un accord pour le milieu offensif de 22 ans. La somme de transfert tournera autour des 8 millions, selon les bonus activés ou non. Mardi, Vlap a quitté Heerenveen pour prendre la direction de Venlo, où les Anderlechtois sont en stage jusqu’à vendredi. Il n’aura plus qu’à parapher son contrat. Une formalité vu que Vlap est dragué par le Sporting depuis plusieurs mois. En avril dernier, il avait même été invité pour un match à domicile d’Anderlecht avec sa copine, ses parents et son agent.

- Deux Congolais signent à Anderlecht. Elia, un ailier, et Zola, un back gauche/défenseur central, arrivent du TP Mazembe. Le mercato entrant s’accélère à Anderlecht. Le transfert de Vlap est quasiment bouclé et c’est maintenant deux Congolais qui ont signé. Ils arrivent tous les deux du TP Mazembe, le plus grand club du pays. Le premier est le plus connu. Meschack Elia (22 ans) est actuellement à la CAN en Égypte avec la RD Congo. Il a participé aux trois rencontres de groupe. C’est un ailier très vif qui a explosé ces derniers mois. Porto et le Standard avaient notamment noté son nom. Elia rejoindra Anderlecht directement après la Coupe d’Afrique.

Le second s’appelle Arsène Zola (22 ans). Formé comme défenseur central, il a réussi à s’imposer au poste de back gauche depuis quelques mois à Mazembe. Il a participé à plusieurs rencontres de l’équipe nationale réservées aux joueurs évoluant dans les championnats africains. Il est attendu la semaine prochaine à Neerpede.

- Convoité par Anderlecht où Simon Davies l’apprécie particulièrement, le Gallois Matthew Smith jouera finalement à QPR (D2 anglaise) cette saison. Manchester City l’a prêté pour une saison.

- Délesté de son training de T2, Mario Notaro va endosser un rôle de conseiller sportif qui agira entre le staff technique et la direction.

- Ilias Moutha Sebtaoui débarque pour trois ans à Charleroi. Le gardien de 20 ans appartenait à Man U et était prêté l'an dernier à Anderlecht. Charleroi le prête directement à Dudelange où officie Emilio Ferrera qui le connait bien.

- Adrien Bongiovanni est prêté une saison de plus par l’AS Monaco au Cercle. Bongiovanni, 19 ans, a disputé 23 rencontres pour le Cercle la saison passée, trouvant le chemin des filets à deux reprises.

© D.R. - Ndombélé Tottenham et Lyon sont tombés d’accord pour le transfert de Tanguy Ndombélé pour un montant de 62 millions d’euros plus 10 de bonus. Le milieu international français a signé un contrat longue durée avec les Spurs.

© D.R. - Nîmes a officialisé le départ de son milieu Téji Savanier à Montpellier qui a déboursé 10 millions d’euros pour le meilleur passeur de Ligue 1 de la saison dernière.

- Le PSG a officialisé l’arrivée du milieu espagnol du Séville FC Pablo Sarabia contre 18 millions d’euros.

© D.R. - Dominik Kohr qui évolue au Bayer Leverkusen pourrait bien changer de crèmerie dès cet été. Francfort serait sur les rangs pour s'offrir le joueur de 24 ans.



© D.R. - Le FC Séville va engager le défenseur central de Bordeaux Jules Koundé. Coût de l’opération : 25 millions d’euros. L’attaquant argentin de Marseille Lucas Ocampos devrait lui aussi rejoindre l’Andalousie contre 12 millions.

© D.R. -L'Inter Milan a mis sur la table une première offre pour Lukaku. Manchester United l'a refusée. Toutes les infos ici.



- Selon la presse italienne, Gianluigi Buffon aurait trouvé un accord pour revenir à la Juventus un an après son départ au Paris SG.