Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Le fil info :

- 10h30: À peine parti, presque déjà revenu. Le prêt de(25 ans) au Sporting Anderlecht va être prolongé cette saison. Le PSV aurait aimé le vendre mais le Sporting, par mesure d’économie, privilégie une nouvelle location. La partie de salaire prise en charge devra cependant être plus grande. Il restera un an de contrat au défenseur néerlandais à Eindhoven ensuite et le PSV tentera de le vendre à ce moment. Pour récupérer une partie des cinq millions investis en 2017 pour lui. Anderlecht espère aussi retrouver Philippe Sandler mais il n’y a pas encore d’accord avec Manchester City. Le Sporting a aussi récupéré Ognjen Vranjes, qui va recevoir une nouvelle chance pendant la préparation estivale.- 10h20:souhaiterait signer un nouveau contrat de trois ans avec Arsenal... à condition de toucher au moins 275.000 euros par semaine, selon ESPN. L'attaquant de 31 ans sera en fin de contrat dans un an.- 10h: selon Sky Italia, la Fiorentina songerait sérieusement à recruter... comme entraîneur. Fraichement retraité, l'ex-joueur emblématique de la Roma vient de raccrocher les crampons, après une dernière saison passée à Boca Juniors.- 10h:(West Ham) intéresse fortement Chelsea. D'après The Athletic, l'arrivée du jeune défenseur de 21 ans devrait mettre Kurt Zouma sur une voie de garage.- 10h: selon "Goal", Chelsea et Manchester United seraient à la lutte pour s'attacher les services de. Les Mancuniens semblaient avoir une longueur d'avance mais les Blues n'ont pas dit leur dernier mot. De son côté, Dortmund espère encore conserver le joueur. Le feuilleton de l'été semble tout trouvé, préparez le pop corn !- 9h50:, qui était prêté par Cagliari au Standard lors des deux dernières saisons, est sur les tablettes d'Eupen. Une location est envisagée pour l'arrière gauche belge, dont l'option de 3 millions n'a pas été levée par le Standard.- 9h30: l'attaquant de Lyonpourrait rejoindre Rennes dans les prochaines heures. Selon RMC Sport, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour une indemnité de transfert aux alentours de 15 millions d'euros. L'ancien lillois trouvera sans doute plus de temps de jeu en Bretagne...- 9h15: Les meilleurs transferts de 2019 sont belges ou de Pro League. Découvrez notre dossier sur le sujet - 9h00:, le jeune attaquant d'Arsenal, vient de prolonger son contrat avec les Gunners. Un contrat "longue durée", sans que l'on ne connaisse son échéance exacte...