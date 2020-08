Le fil info:

Les infos du matin:

© D.R. - Percy Tau va signer au Sporting d'Anderlecht ! Plus d'informations ici. va signer au Sporting d'Anderlecht !

- Thomas Didillon au Cercle dès cette semaine ? Anderlecht pourrait vendre son gardien à Monaco, qui le prêterait dans la foulée au club de la Venise du Nord, selon le Nieuwsblad.

- Milad Mohammadi plaît de l'autre côté de la Manche. En effet, à en croire le Nieuwsblad, Leeds et les Rangers sont intéressés par le Gantois de 26 ans. L'international iranien vaut sept millions d'euros.

© D.R. - Chelsea est prêt à tout pour s'offrir un nouveau gardien. Mécontent des prestations de Kepa, Frank Lampard aurait jeté son dévolu sur Nick Pope, d'après le Daily Star. Le portier de Burnley coûte 55 millions.

© D.R. - Séville veut rapatrier Ivan Rakitic dès cet été. Libre en 2021, le Barça ne verrait pas d'un mauvais œil un départ du Croate de 32 ans. Les Catalans demandent 10 millions d'euros, d'après Mundo Deportivo.

- Robert Lewandowski aurait pu rejoindre le Real... en 2014. Le média polonais Onet Sport a diffusé un document prouvant la proposition de contrat faite par le Real à la star du Bayern. On y découvre un contrat de six saisons (de juillet 2014 à juin 2020), avec un salaire brut de 8.609.590 et une prime à la signature de 10.957.650 euros.

© D.R. - Antonio Conte pourrait quitter l'Inter. Sky Italia affirme que la relation entre l'ancien coach de la Squadra azzurra et la direction serait totalement brisée. Le coach n'avait pas hésité à attaquer sa direction à l'issue du dernier match de la saison "Ni mon travail ni celui des joueurs n'ont été reconnus, je n'ai pas trouvé de protection de la part du club." Le divorce ne sera cependant officialisé qu'après la participation des Milanais en Europa League. La presse italienne évoque le nom de Massimiliano Allegri, libre depuis son passage à la Juve, pour prendre place sur le banc du club lombard.

- Serge Aurier, futur concurrent de Saelemaekers ? Sky Italia affirme que les Rossoneri voudraient faire venir le latéral droit de Tottenham. L'AC Milan aurait d'ailleurs entamé les discussions avec l'entourage du joueur. L'Ivoirien vaut entre 12 et 15 millions.

© D.R. - Wissam Ben Yedder devrait rester à Monaco. Pisté par le PSG et le Bayern, L'Equipe affirme cependant que le buteur de 29 ans devrait rester sur le Rocher la saison prochaine.