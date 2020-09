Le fil info:



© D.R. - Dayot Upamecano séduit en Premier League, selon Marca. Le défenseur central de Leipzig, récent demi-finaliste de C1, est courtisé par Manchester United et Arsenal. Le Français de 21 ans a cependant avoué "ne pas être pressé".

- Lacazette vendu... pour acheter Thomas Partey ? Les Gunners souhaitent dégraisser afin de s'offrir les services du milieu de l'Atletico, dont le prix est estimé à 50 millions d'euros. La victime de cette opération pourrait être le Français de 29 ans, d'après Sky Sports.

© D.R. - Messi, parti... pour rester ? La réunion prévue hier entre Jorge Messi et le président Bartomeu, malgré une certaine tension, ne se serait pas trop mal passée. Le père du sextuple Ballon d'Or a maintenu que son fils souhaite quitter le Barça dès ce mercato estival. Le président, quant à lui, a défendu l'intérêt de son club en affirmant que son contrat court jusqu'en 2021 et qu'il compte sur l'appui de la Liga. Une sortie cet été n'est donc pas envisageable et Bartomeu n'hésitera pas à attaquer en justice s'il le faut. Jorge Messi aurait même été approché pour une... prolongation de contrat jusqu'en 2022. Les deux parties semblent rester sur leur position et si cela continue comme ça, il est probable que le génie argentin reste encore une saison en Catalogne. C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste de TyC Sports, Martin Arevalo: "il y a 90% de chances qu'il reste encore un an".

- Gareth Bale évoque sa situation. Alors qu'il n'entre pas dans les plans de Zidane, l'ailier gallois de 31 ans s'est exprimé: "J'ai toujours envie de jouer au football, je n'ai que 31 ans et je suis en grande forme. Nous verrons ce qui arrivera. Cela dépend du club, mais il rend tout très difficile pour être honnête."

© D.R. - La Roma ne lâche pas Chris Smalling. Alors que les Mancuniens avaient refusé une prolongation de prêt pour que le défenseur joue l'Europa League avec les Italiens, les deux clubs seraient désormais en train de négocier pour une vente définitive de l'Anglais. Les Red Devils demandent 20 millions, à en croire Sky Italia.

- Direction l'AC Milan pour Sandro Tonalli. Très courtisé cet été, notamment par le Barça, l'Inter et Manchester United, le milieu de Brescia a opté pour son club de coeur, d'après Top Calcio 24.

© D.R. - Alphonse Areola pourrait faire son retour en Ligue 1. En cas de départ d'Edouard Mendy vers Chelsea, le portier du Real pourrait le remplacer à Rennes, selon France Football. Le Bleu appartient toujours au PSG mais il n'entre plus dans les plans de la direction.

- Le PSG suit Memphis Depay. Aussi courtisé par le Barça et son compatriote Ronald Koeman, Leonardo a prévu un entretien avec le Lyonnais pour tenter de l'attirer dans la capitale française, d'après La Gazzetta dello Sport.