Le fil info:

10h15 : L'Antwerp est sur le Français Jeremy Gelin. A la recherche d'un renfort défensif en cette fin de mercato, l'Antwerp s'est lancé sur la piste de Jeremy Gelin. Le gaucher (23 ans) qui évolue dans l'axe est sous contrat avec Rennes qui cherche à le prêter.

10h10 : Edinson Cavani pourrait accepter de baisser son salaire pour rejoindre l'Atletico Madrid. Mais il reste une condition pour que l'attaquant rejoigne les Colchoneros : le départ de Diego Costa.

10h05 : Le jeune Lyonnais Houssem Aouar attire les convoitises. Après Arsenal et le PSG, c'est le Real Madrid qui serait entré dans la danse pour recruté le milieu de terrain de 22 ans selon L'Équipe et As. Les Merengue souhaiterait se faire prêter le Franco-algérien avec option d'achat automatique. Pour sa part, Arsenal aurait fait une offre aux alentours de 35 a 40 millions d'euros ces derniers jours. Mais celle-ci a été jugée trop faible par la direction lyonnaise.

10h00 : Dijon tient son nouveau gardien suite au départ de Alfred Gomis au Stade Rennais. Il s'agit du Béninois Saturnin Allagbé qui arrive en provenance de Niort. Un temps cité dans la cité de Côte d'Or, le gardien de Mouscron Hervé Koffi ne viendra donc pas.

9h55 : Le Real Valladolid a annoncé l'arrivée du jeune Brésilien de 21 ans Paulo Vitor en provenance de Marbella en 3e division espagnole et le prêt de l'Espagnol Elliot Gomez en provenance de Tenerife.

9h45 : Landry Dimata restera finalement à Anderlecht. Aucun accord n'a pu être trouvé avec Dijon. Plus d'informations ici.

Les dossiers chauds se bousculent au Sporting : hormis le cas Dimata, les dirigeants du RSCA seront encore occupés avec les dossiers Doku, Amuzu et Miazga. On vous explique tout par ici.

9h30 : Le milieu de terrain belgo-brésilien de Manchester United Andreas Pereira a été prêté à la Lazio Rome pour une saison, a annoncé le club anglais sur son site vendredi.

9h00 : On entre dans la dernière ligne droite du mercato. On a résumé pour vous les derniers dossiers chauds de ce (long) mercato d'été.